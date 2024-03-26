В Москве иностранец получил пожизненный срок за педофилию. Жертвы — шестеро малолетних

В Москве к пожизненному лишению свободы приговорен гражданин Таджикистана, который в течение года нарушал половую неприкосновенность шестерых малолетних детей. Подробности сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета РФ 26 марта.



Преступления происходили с 2021 по 2022 год в квартире жилого дома на Очаковском шоссе. Именно там 55-летний мужчина надругался над детьми.

В рамках расследования также выяснилось, что подсудимый находился на территории столичного региона с нарушением миграционного законодательства. В результате суд признал его виновным в совершении 20 преступлений, среди которых — насильственные действия сексуального характера и развратные действия. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии особого режима.