Песков рассказал, как сложились отношения его жены Татьяны Навки с подругами и родными на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на примере своей семьи рассказал в интервью aif.ru, опубликованному 26 марта, об отношениях между гражданами России и Украины. Журналист спросил у него, что отвечать украинским родственникам и знакомым, которые до 2022 года были вполне лояльны к России, а сейчас не могут понять и принять то, что происходит. Песков, отвечая, привел пример своей супруги — олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки, которая родом из украинского Днепропетровска. У неё там оставались подруги детства, с которыми она прежде часто общалась: «они у нас гостили, мы вместе проводили отпуск». Но после начала СВО общение прекратилось: «они её отвергли, и возникла стена абсолютная», и для Татьяны «это было очень больно».



«А потом эти подружки уехали с Украины, сейчас они живут в Европе и не хотят возвращаться. И общение восстановилось, жена с ними снова прекрасно общается», — рассказывает Песков.

Какие-то вопросы, на которые сейчас они не могут найти ответов, они обходят, но к «своей сорокалетней дружбе» вернулись. А вот с родственниками, которых у Татьяны там тоже много — троюродных, четвероюродных, контакта пока нет.

«Им там, кстати, нелегко из-за этого родства пришлось, им были созданы весьма некомфортные условия... С ними она пока не общается, но я убеждён, что и это общение со временем все равно наладится», — отмечает Песков.



Сейчас очень сложный период в истории двух народов, признаёт он. Россия принимает все необходимые меры, «чтобы гарантировать свое будущее».

