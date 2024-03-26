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    Песков рассказал, как сложились отношения его жены Татьяны Навки с подругами и родными на Украине

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    11 комментариев

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на примере своей семьи рассказал в интервью aif.ru, опубликованному 26 марта, об отношениях между гражданами России и Украины.

    Журналист спросил у него, что отвечать украинским родственникам и знакомым, которые до 2022 года были вполне лояльны к России, а сейчас не могут понять и принять то, что происходит. Песков, отвечая, привел пример своей супруги — олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки, которая родом из украинского Днепропетровска. У неё там оставались подруги детства, с которыми она прежде часто общалась: «они у нас гостили, мы вместе проводили отпуск». Но после начала СВО общение прекратилось: «они её отвергли, и возникла стена абсолютная», и для Татьяны «это было очень больно».

    «А потом эти подружки уехали с Украины, сейчас они живут в Европе и не хотят возвращаться. И общение восстановилось, жена с ними снова прекрасно общается», — рассказывает Песков.

    Какие-то вопросы, на которые сейчас они не могут найти ответов, они обходят, но к «своей сорокалетней дружбе» вернулись. А вот с родственниками, которых у Татьяны там тоже много — троюродных, четвероюродных, контакта пока нет.

    «Им там, кстати, нелегко из-за этого родства пришлось, им были созданы весьма некомфортные условия... С ними она пока не общается, но я убеждён, что и это общение со временем все равно наладится», — отмечает Песков.

    Сейчас очень сложный период в истории двух народов, признаёт он. Россия принимает все необходимые меры, «чтобы гарантировать свое будущее».

    «И борется с государством, которое, к сожалению, получило в 2014 году бациллу неонацизма. Неонацизм есть и в Европе, и в Америке, но он нигде не врос во власть так, как на Украине», — заявил Песков.

    При этом он выразил уверенность, что «когда это пройдёт», оба народа восстановят общение, и «это произойдёт достаточно быстро» по меркам глобальной истории.

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    Комментарии 11

    Гость26 Мар 2024 в 09:51
    Так он не патриот?
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