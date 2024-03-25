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    Трое иностранцев погибли при теракте в «Крокусе»

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    Среди погибших в теракте в «Крокус сити холле» в Подмосковье — трое иностранных граждан. Об этом в своих telegram-каналах сообщили МИД Молдовы, Армении и посольство Белоруссии.

    Посольство Республики Молдовы в России подтвердило смерть гражданина Молдавии в результате массового убийства в «Крокус сити холле» 22 марта, сообщила 25 марта пресс-служба молдавского МИДа. Ранее молдавские СМИ писали, что родные и друзья из Приднестровья опознали на видео из «Крокуса» граждан Молдавии Кристину Костюченко с ее мужем Павлом, сообщает ТАСС. Оба имени значатся в списке погибших, опубликованном МЧС России.

    Накануне МИД Армении официально подтвердил, что среди погибших в теракте есть один гражданин Армении. А в посольстве Республики Беларусь сообщили, что в списках погибших есть 45-летняя гражданка Белоруссии. В пресс-службе добавили, что консульская служба посольства находится в контакте с родственниками погибшей.

    Напомним, вечером 22 марта в подмосковном Красногорске четверо вооруженных мужчин ворвались в здание Crocus City Hall, где вот-вот должен был начаться концерт группы «Пикник», и начали расстреливать людей, а затем устроили пожар. По последним данным МЧС, в теракте погибли 137 человек, еще 182 человека пострадали. О том, как это было, читайте в рассказах очевидцев.

    Нападавшие скрылись. Подозреваемых задержали утром 23 марта. По данным ФСБ, за терактом стоят 11 человек. Четверых, в которых подозревают непосредственных исполнителей, поместили под арест. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте. На месте трагедии до сих пор разбирают завалы.

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