Трое иностранцев погибли при теракте в «Крокусе»

Среди погибших в теракте в «Крокус сити холле» в Подмосковье — трое иностранных граждан. Об этом в своих telegram-каналах сообщили МИД Молдовы, Армении и посольство Белоруссии.

Посольство Республики Молдовы в России подтвердило смерть гражданина Молдавии в результате массового убийства в «Крокус сити холле» 22 марта, сообщила 25 марта пресс-служба молдавского МИДа. Ранее молдавские СМИ писали, что родные и друзья из Приднестровья опознали на видео из «Крокуса» граждан Молдавии Кристину Костюченко с ее мужем Павлом, сообщает ТАСС. Оба имени значатся в списке погибших, опубликованном МЧС России.