Обвиняемый в теракте в «Крокусе» в феврале публиковал фото из Стамбула. Именно там он мог получить инструкции

Один из обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле» в феврале публиковал фотографии из Стамбула в соцсети Instagram* (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta**, которая признана в РФ экстремистской), сообщает РИА Новости 25 марта.
Фариддуни Шамсутдин, судя по его странице, сделал сразу восемь публикаций в один день,
По данным «Известий», двое террористов, напавших на «Крокус», вероятно, получили инструкции, когда ездили в Турцию. А остальных участников теракта могли найти и завербовать уже на территории России. Для этого подбирались люди, которые ранее не были замечены в приверженности радикальному исламу, чтобы российским спецслужбам было сложнее предотвратить атаку на стадии ее подготовки. По мнению экспертов в сфере антитеррористической безопасности, это мог быть случайный набор исполнителей, одержимых нехваткой денег.
Ранее «Фонтанка» писала, что Фариддуни Шамсутдин родился в Таджикистане в городе Гиссаре. Он состоит в браке, у него есть восьмимесячный ребенок. В России был прописан в Красногорске, где и произошел теракт. Работал разнорабочим.
Басманный суд Москвы отправил под стражу обвиняемых в совершении теракта в «Крокусе». Четверо подозреваемых (Далерджон Мирзоев, Саидакрами Муродали, Фариддуни Шамсутдин и Файзов Мухаммадсобир — самый младший в группе, ему
Террористический акт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно осуществивших атаку, заявляли в ФСБ. По последним данным МЧС, в теракте погибли
*Соцсеть запрещена на территории РФ.
**Признана экстремистской и запрещена на территории РФ.