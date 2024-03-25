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    ТЕМА ДНЯ

    Теракт в Crocus City Hall

    Теракт в «Крокус Холле»

    Обвиняемый в теракте в «Крокусе» в феврале публиковал фото из Стамбула. Именно там он мог получить инструкции

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    Один из обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле» в феврале публиковал фотографии из Стамбула в соцсети Instagram* (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta**, которая признана в РФ экстремистской), сообщает РИА Новости 25 марта.

    Фариддуни Шамсутдин, судя по его странице, сделал сразу восемь публикаций в один день, 23 февраля, с одной геолокацией — «Аксарай, Стамбул». На одном из снимков — сам он, предположительно, в мечети Фатих.

    По данным «Известий», двое террористов, напавших на «Крокус», вероятно, получили инструкции, когда ездили в Турцию. А остальных участников теракта могли найти и завербовать уже на территории России. Для этого подбирались люди, которые ранее не были замечены в приверженности радикальному исламу, чтобы российским спецслужбам было сложнее предотвратить атаку на стадии ее подготовки. По мнению экспертов в сфере антитеррористической безопасности, это мог быть случайный набор исполнителей, одержимых нехваткой денег.

    Ранее «Фонтанка» писала, что Фариддуни Шамсутдин родился в Таджикистане в городе Гиссаре. Он состоит в браке, у него есть восьмимесячный ребенок. В России был прописан в Красногорске, где и произошел теракт. Работал разнорабочим.

    Басманный суд Москвы отправил под стражу обвиняемых в совершении теракта в «Крокусе». Четверо подозреваемых (Далерджон Мирзоев, Саидакрами Муродали, Фариддуни Шамсутдин и Файзов Мухаммадсобир — самый младший в группе, ему 19 лет) пробудут в СИЗО как минимум до 22 мая.

    Террористический акт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно осуществивших атаку, заявляли в ФСБ. По последним данным МЧС, в теракте погибли 137 человек, пострадали 182 человека.

    *Соцсеть запрещена на территории РФ.


    **Признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

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