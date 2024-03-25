Обвиняемый в теракте в «Крокусе» в феврале публиковал фото из Стамбула. Именно там он мог получить инструкции

Один из обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле» в феврале публиковал фотографии из Стамбула в соцсети Instagram* (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta**, которая признана в РФ экстремистской), сообщает РИА Новости 25 марта.



Фариддуни Шамсутдин, судя по его странице, сделал сразу восемь публикаций в один день, 23 февраля , с одной геолокацией — «Аксарай, Стамбул». На одном из снимков — сам он, предположительно, в мечети Фатих.



По данным «Известий», двое террористов, напавших на «Крокус», вероятно, получили инструкции, когда ездили в Турцию. А остальных участников теракта могли найти и завербовать уже на территории России. Для этого подбирались люди, которые ранее не были замечены в приверженности радикальному исламу, чтобы российским спецслужбам было сложнее предотвратить атаку на стадии ее подготовки. По мнению экспертов в сфере антитеррористической безопасности, это мог быть случайный набор исполнителей, одержимых нехваткой денег.

