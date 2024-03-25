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    С целью дестабилизации. После ложного «минирования» ТРК «Лондон Молл» возбуждено уголовное дело

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    Уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма с целью дестабилизации органов власти возбуждено после сообщения о бомбе в «Лондон Молле». Об этом «Фонтанке» стало известно 25 марта.

    Задержанный — 19-летний первокурсник Петербургского политеха — помещен в ИВС, где будет ожидать избрания меры пресечения. В будущем ему грозит лишение свободы сроком до 8 лет.

    Накануне ТРК «Лондон Молл» был спешно эвакуирован из-за угрозы взрыва. Молодой человек, которого задержали по другому поводу, заявил о бомбе в 10 килограммов, которую якобы заложил где-то в торговом комплексе. Об СВУ он рассказывал достаточно подробно, но точное место называть отказывался.

    Подробнее об эвакуации и личности подозреваемого читайте на «Фонтанке». Забегая вперед, скажем, что ничего опасного в «Лондон Молле» так и не нашли.

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    Ложное минированиеЛондон МоллЛожное сообщение о бомбе
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