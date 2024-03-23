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    ТЕМА ДНЯ

    Теракт в Crocus City Hall

    Теракт в «Крокус Холле»

    Альтернатива закрытию. Эрмитаж рассказал, кого теперь не пустит

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    В Эрмитаже ввели особый режим безопасности на фоне теракта в подмосковном «Крокус Сити холле». Об этом 23 марта сообщает пресс-служба музея.

    Там отметили, что этот режим — альтернатива полному закрытию музея. «Посетители с рюкзаками и другими объемными вещами не допускаются в Эрмитаж. Камеры хранения временно недоступны», — заявили в пресс-службе. Сроки действия новых правил не уточняются.

    «Фонтанке» известен утренний случай, когда людей не пустили в музей с небольшим рюкзаком и не дали сдать его в камеру хранения.

    Ранее власти Петербурга отменили в выходные дни 23 и 24 марта все увеселительные и праздничные мероприятия, в том числе спектакли в театрах и на иных площадках, а также культурно-массовые мероприятия в общественных местах, развлекательные события, шоу, концерты, выступления артистов популярной и классической музыки. По решению оперштаба в городе приняты меры по усилению безопасности коммунальной и социальной инфраструктуры, а также мест массового пребывания людей.

    Спектакли в городских и федеральных театрах в эти выходные проводить не будут. Меры безопасности усилили и в ТРЦ «Галерея».

    Террористический акт в «Крокус сити холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. По последним данным, которые публиковала глава RT Маргарита Симоньян, погибли 143 человека. Следственный комитет располагает данными о 133 погибших. Число жертв, вероятно, будет расти по мере разбора завалов. Еще больше сотни человек пострадали. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно осуществивших атаку, заявляли в ФСБ.

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