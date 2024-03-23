Альтернатива закрытию. Эрмитаж рассказал, кого теперь не пустит

В Эрмитаже ввели особый режим безопасности на фоне теракта в подмосковном «Крокус Сити холле». Об этом 23 марта сообщает пресс-служба музея.



Там отметили, что этот режим — альтернатива полному закрытию музея. «Посетители с рюкзаками и другими объемными вещами не допускаются в Эрмитаж. Камеры хранения временно недоступны», — заявили в пресс-службе. Сроки действия новых правил не уточняются.



«Фонтанке» известен утренний случай, когда людей не пустили в музей с небольшим рюкзаком и не дали сдать его в камеру хранения.



Ранее власти Петербурга отменили в выходные дни 23 и 24 марта все увеселительные и праздничные мероприятия, в том числе спектакли в театрах и на иных площадках, а также культурно-массовые мероприятия в общественных местах, развлекательные события, шоу, концерты, выступления артистов популярной и классической музыки. По решению оперштаба в городе приняты меры по усилению безопасности коммунальной и социальной инфраструктуры, а также мест массового пребывания людей.

