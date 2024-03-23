Театры в Петербурге отменяют спектакли из-за теракта в Подмосковье

Спектакли в городских и федеральных театрах в эти выходные проводить не будут. Об этом учреждения пишут в соцсетях.



Александринский театр сообщил зрителям, что они могут вернуть билеты: «Мы скорбим по погибшим и передаём слова поддержки пострадавшим». Молодёжный театр на Фонтанке сообщил, что в знак сопричастности к общему горю не будут проводить назначенные на 23 и 24 марта показы спектаклей. БДТ предупредил об отмене спектаклей в связи с трагическими событиями.

Сообщают об отмене показов и частные площадки. Так, «Невидимый театр» попросил зрителей беречь себя, там добавили, что «Севкабель», где расположен театр, закрыт до понедельника.