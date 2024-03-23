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    Театры в Петербурге отменяют спектакли из-за теракта в Подмосковье

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    Спектакли в городских и федеральных театрах в эти выходные проводить не будут. Об этом учреждения пишут в соцсетях.

    Александринский театр сообщил зрителям, что они могут вернуть билеты: «Мы скорбим по погибшим и передаём слова поддержки пострадавшим». Молодёжный театр на Фонтанке сообщил, что в знак сопричастности к общему горю не будут проводить назначенные на 23 и 24 марта показы спектаклей. БДТ предупредил об отмене спектаклей в связи с трагическими событиями.

    Сообщают об отмене показов и частные площадки. Так, «Невидимый театр» попросил зрителей беречь себя, там добавили, что «Севкабель», где расположен театр, закрыт до понедельника.

    Ранее губернатор Александр Беглов заявил, что в знак солидарности с пострадавшими и скорби по погибшим в Подмосковье было принято решение отменить в предстоящие выходные дни все увеселительные мероприятия на территории города.

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