Полиция, рамки, проверки. Новая реальность у «Галереи» после подмосковного теракта

Решившие прогуляться по ТРЦ «Галерея» в центре Петербурга горожане могли на себе ощутить усиление мер безопасности, введенное после теракта в подмосковном «Крокусе». Показываем, как там сейчас.



Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»

Пройти в торговый центр на Лиговском проспекте можно только через установленные на улице рамки. Проводится досмотр автомобилей на въезде в подземный паркинг. Рядом непривычно много полиции — машины досматривают сотрудники ДПС.

Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»

Однако в самой «Галерее» спокойно. Все развлекательные мероприятия в ТРЦ отменены.



Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Ранее губернатор Александр Беглов заявил, что в Петербурге усилены меры безопасности коммунальной и социальной инфраструктуры, мест массового пребывания людей. По решению оперштаба в городе 23 и 24 марта отменены все увеселительные и праздничные мероприятия, в том числе спектакли в театрах и на иных площадках, а также культурно-массовые мероприятия в общественных местах, развлекательные события, шоу, концерты, выступления артистов популярной и классической музыки.

Теракт в «Крокус сити холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в концертный зал, где должна была выступать группа «Пикник», и открыли стрельбу по людям. Вспыхнул пожар. Утром 23 марта ФСБ доложила о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, непосредственно участвовавших в атаке. Установлено, что теракт был тщательно спланирован. Оружие, применявшееся террористами, было заранее приготовлено в тайнике, добавили в ФСБ. Боевики, по данным ведомства, пытались скрыться и двигались в сторону российско-украинской границы. Преступники, как заявляют в ФСБ, планировали перейти границу и имели контакты на украинской стороне.

