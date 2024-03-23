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    ТЕМА ДНЯ

    Задержаны предполагаемые террористы

    Теракт в «Крокус Холле»

    Полиция, рамки, проверки. Новая реальность у «Галереи» после подмосковного теракта

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    Решившие прогуляться по ТРЦ «Галерея» в центре Петербурга горожане могли на себе ощутить усиление мер безопасности, введенное после теракта в подмосковном «Крокусе». Показываем, как там сейчас.

    Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»

    Пройти в торговый центр на Лиговском проспекте можно только через установленные на улице рамки. Проводится досмотр автомобилей на въезде в подземный паркинг. Рядом непривычно много полиции — машины досматривают сотрудники ДПС.

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    Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»

    Однако в самой «Галерее» спокойно. Все развлекательные мероприятия в ТРЦ отменены.

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    Ранее губернатор Александр Беглов заявил, что в Петербурге усилены меры безопасности коммунальной и социальной инфраструктуры, мест массового пребывания людей. По решению оперштаба в городе 23 и 24 марта отменены все увеселительные и праздничные мероприятия, в том числе спектакли в театрах и на иных площадках, а также культурно-массовые мероприятия в общественных местах, развлекательные события, шоу, концерты, выступления артистов популярной и классической музыки.

    Теракт в «Крокус сити холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в концертный зал, где должна была выступать группа «Пикник», и открыли стрельбу по людям. Вспыхнул пожар. Утром 23 марта ФСБ доложила о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, непосредственно участвовавших в атаке. Установлено, что теракт был тщательно спланирован. Оружие, применявшееся террористами, было заранее приготовлено в тайнике, добавили в ФСБ. Боевики, по данным ведомства, пытались скрыться и двигались в сторону российско-украинской границы. Преступники, как заявляют в ФСБ, планировали перейти границу и имели контакты на украинской стороне.

    По последним данным, погибли 143 человека, но число жертв, вероятно, будет расти по мере разбора завалов. Больше сотни пострадали.

    Все главные новости о теракте читайте в нашей онлайн-трансляции.

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