В ТРЦ «Галерея» усилили меры безопасности и отменили все развлекательные мероприятия в связи с терактом

Из-за теракта в концертном зале Crocus City Hall петербургский торгово-развлекательный центр «Галерея» принял решение ужесточить меры безопасности. Об этом 23 марта сообщается в официальном telegram-канале ТРЦ.
Все развлекательные мероприятия отменены, а на территории комплекса установлены рамки–металлодетекторы и усилены охранные меры. Также проводится досмотр автомобилей на въезде в подземный паркинг. Представители торговой площадки выразили глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавшим.
Теракт в «Крокус сити холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в концертный зал, где должна была выступать группа «Пикник», и открыли стрельбу по людям. Вспыхнул пожар. По последним данным, в результате теракта погибли 93 человека.
В Петербурге и ряде других регионов России отменены все массовые мероприятия, приспущены флаги. Усилены меры безопасности. Следственный комитет квалифицировал произошедшее как теракт.