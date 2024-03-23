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    Теракт в «Крокус Холле»

    В ТРЦ «Галерея» усилили меры безопасности и отменили все развлекательные мероприятия в связи с терактом

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    Из-за теракта в концертном зале Crocus City Hall петербургский торгово-развлекательный центр «Галерея» принял решение ужесточить меры безопасности. Об этом 23 марта сообщается в официальном telegram-канале ТРЦ.

    Все развлекательные мероприятия отменены, а на территории комплекса установлены рамки–металлодетекторы и усилены охранные меры. Также проводится досмотр автомобилей на въезде в подземный паркинг. Представители торговой площадки выразили глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавшим.

    Теракт в «Крокус сити холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в концертный зал, где должна была выступать группа «Пикник», и открыли стрельбу по людям. Вспыхнул пожар. По последним данным, в результате теракта погибли 93 человека.

    В Петербурге и ряде других регионов России отменены все массовые мероприятия, приспущены флаги. Усилены меры безопасности. Следственный комитет квалифицировал произошедшее как теракт.

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    ТРЦ Галерея
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