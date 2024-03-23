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    «Бабахнуло так, что стекла чуть не вылетели». НПЗ в Самарской области горит после падения беспилотника

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    5 комментариев

    Беспилотный летательный аппарат упал на территории нефтеперерабатывающего завода в Самарской области около пяти утра по местному времени 23 марта. Об этом сообщает РИА Новости. Информацию о пожаре на Куйбышевском НПЗ подтвердили в ЕДДС.

    Пострадавших, по предварительным данным нет, на месте работают сотрудники МЧС. Местные жители рассказывают в соцсетях, как проснулись от звуков взрыва.

    «В полпятого утра бабахнуло так, что стекла чуть не вылетели. Машины гудели. Минут через десять полиция поехала», — пишет самарчанка. Другие пользователи сообщают о двух взрывах, после которых у машин сработали сигнализации.

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    Комментарии 5

    Гость23 Мар 2024 в 05:13
    Не дали Жене поспать...
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