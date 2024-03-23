Школы Петербурга работают в обычном режиме после теракта в «Крокус Сити Холле»

Общеобразовательные учебные учреждения не изменили режим работы в предстоящие сутки. Об этом в своем Telegram-канале рассказала вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина в пятницу, 22 марта.

«Школы в Петербурге работают в обычном режиме по субботнему расписанию», — написала она.

Что касается вузов, в связи с терактом в Crocus City Hall учреждения по всей стране отменяют очные занятия. В Петербурге в знак солидарности с пострадавшим и скорби по погибшим в предстоящие выходные отменят все увеселительные мероприятия.



Вечером в пятницу очевидцы сообщили о стрельбе перед концертом рок-группы «Пикник», после этого в здании начался пожар. В момент первых выстрелов в концертном зале могло находиться около четырех с лишним тысяч человек. ФСБ сообщает, что в результате нападения есть раненые и погибшие. СК квалифицировал произошедшее в «Крокус Сити холле» как теракт. По данным силовиков, 40 человек погибли, более сотни получили ранения. В Сети появился список телефонов, по которым можно обратиться, чтобы узнать о пострадавших в теракте в «Крокус Сити холле». Читайте, что происходит на месте происшествия, в онлайн-трансляции.

