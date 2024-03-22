Опубликованы телефоны, по которым можно найти пострадавших и погибших в теракте

В Сети появился список телефонов, по которым можно обратиться, чтобы узнать о пострадавших в теракте в «Крокус Сити холле». Перечень контактов опубликовал телеведущий Сергей Минаев 22 марта.



Обратившись по телефонам, можно выяснить, доставляли ли ваших близких в столичные больницы, а также получить бесплатную психологическую помощь.

«Горячая линия» министерства здравоохранения Московской области:

+7(498)602–03–01, +7 (498) 602–03–03

Поступление больных и пострадавших в больницы Москвы за сутки:

+7 (495) 621–43–31