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    ТЕМА ДНЯ

    Теракт в Crocus City Hall

    Теракт в «Крокус Холле»

    Опубликованы телефоны, по которым можно найти пострадавших и погибших в теракте

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    В Сети появился список телефонов, по которым можно обратиться, чтобы узнать о пострадавших в теракте в «Крокус Сити холле». Перечень контактов опубликовал телеведущий Сергей Минаев 22 марта.

    Обратившись по телефонам, можно выяснить, доставляли ли ваших близких в столичные больницы, а также получить бесплатную психологическую помощь.

    • «Горячая линия» министерства здравоохранения Московской области:
      +7(498)602–03–01, +7 (498) 602–03–03
    • Поступление больных и пострадавших в больницы Москвы за сутки:
      +7 (495) 621–43–31
    • Поступление больных и пострадавших в больницы Москвы за предыдущие дни:
      +7 (495) 621–78–87
    • Поиск пострадавшего по больницам Москвы:
      +7 (495) 624–31–52
    • Бюро регистрации несчастных случаев Московского региона:
      +7 (495) 688–22–52
    • Единый телефон доверия МЧС России:
      +7 (495) 400–99–99, +7 (495) 983–79–01
    • «Горячая линия» центра экстренной психологической помощи МЧС России:
      +7 (495) 989–50–50 (круглосуточно)
    • Линия психологической помощи Российского Красного Креста:
      +7 (800) 250–18–59

    По официальным данным, в результате теракта погибло 40 человек, более сотни получили ранения.

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