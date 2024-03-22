Опубликованы телефоны, по которым можно найти пострадавших и погибших в теракте

В Сети появился список телефонов, по которым можно обратиться, чтобы узнать о пострадавших в теракте в «Крокус Сити холле». Перечень контактов опубликовал телеведущий Сергей Минаев 22 марта.
Обратившись по телефонам, можно выяснить, доставляли ли ваших близких в столичные больницы, а также получить бесплатную психологическую помощь.
- «Горячая линия» министерства здравоохранения Московской области:
+7(498)602–03–01, +7 (498) 602–03–03
- Поступление больных и пострадавших в больницы Москвы за сутки:
+7 (495) 621–43–31
- Поступление больных и пострадавших в больницы Москвы за предыдущие дни:
+7 (495) 621–78–87
- Поиск пострадавшего по больницам Москвы:
+7 (495) 624–31–52
- Бюро регистрации несчастных случаев Московского региона:
+7 (495) 688–22–52
- Единый телефон доверия МЧС России:
+7 (495) 400–99–99, +7 (495) 983–79–01
- «Горячая линия» центра экстренной психологической помощи МЧС России:
+7 (495) 989–50–50 (круглосуточно)
- Линия психологической помощи Российского Красного Креста:
+7 (800) 250–18–59
По официальным данным, в результате теракта погибло 40 человек, более сотни получили ранения.