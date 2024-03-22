В Петербурге выросли пробки. КАД удивляет

Вечерний час пик застал петербуржцев в 7-балльных пробках. Для шестого часа вечера это на 1 балл больше обычного. При этом география пробок от традиционной слегка отличается.



По данным «Яндекс.Пробок», наиболее плотно сейчас в центре, особенно на Садовой улице и в районе площади Восстания. Пироговская и Выборгская набережные, а также Лесной проспект забиты в направлении севера города, в обратном направлении стоят набережные от Литейного моста до Пискаревского проспекта. На Московском проспекте скопился затор от «Фрунзенской» до «Электросилы».