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    В Петербурге выросли пробки. КАД удивляет

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    Вечерний час пик застал петербуржцев в 7-балльных пробках. Для шестого часа вечера это на 1 балл больше обычного. При этом география пробок от традиционной слегка отличается.

    По данным «Яндекс.Пробок», наиболее плотно сейчас в центре, особенно на Садовой улице и в районе площади Восстания. Пироговская и Выборгская набережные, а также Лесной проспект забиты в направлении севера города, в обратном направлении стоят набережные от Литейного моста до Пискаревского проспекта. На Московском проспекте скопился затор от «Фрунзенской» до «Электросилы».

    В то же время на КАД для этого времени необычно свободно. Плотная пробка наблюдается лишь между Мурманским шоссе и вантовым мостом. Внешнее кольцо между Софийской улицей и вантовым даже почти не «покраснело». В то же время на ЗСД скопился 3-километровый затор от моста через Петровский фарватер на север города.

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    ПетербургПробки
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    Комментарии 2

    Гость22 Мар 2024 в 18:09
    куда выросли?
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