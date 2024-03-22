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    «Угомонись ты, свинья!» Выборы президента стали поводом для дискуссии на ТВ

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    Обсуждение выборов президента РФ на российском ТВ

    Fontanka Digital

    Итогам голосования за президента Российской Федерации на этой неделе посвятили львиную долю выпусков ток-шоу на федеральных телеканалах. Рекордный — эпитет, который встречался в эфирах наиболее часто.

    Обзор общественно-политических передач отечественного телевидения 22 марта публикует телеграм-канал «Фонтанка SPB Online».

    От состоявшихся в России выборов зависит не только судьба России, но и весь миропорядок, подчеркивают ведущие и гости телестудий.

    Основные тезисы:

    • за Владимира Путина голосовала вся планета, о чем свидетельствовали огромные очереди к посольствам;
    • немногочисленные, но злобные релоканты, устроившие пикет в Берлине, безуспешно пытались помешать выборам;
    • ту же цель преследовали Запад и Украина;
    • но в конце концов даже акция «Против» превратилась в акцию «За».

    Кого назвали «соевой оппозицией» и почему угомониться должна свинья — в отборной солянке телеграм-канала «Фонтанка SPB Online».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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    ВыборыВладимир Путин17 мартаТелевидениеКоробка передач
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