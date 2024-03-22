«Угомонись ты, свинья!» Выборы президента стали поводом для дискуссии на ТВ

Обсуждение выборов президента РФ на российском ТВ
Fontanka Digital
Итогам голосования за президента Российской Федерации на этой неделе посвятили львиную долю выпусков ток-шоу на федеральных телеканалах. Рекордный — эпитет, который встречался в эфирах наиболее часто.
Обзор общественно-политических передач отечественного телевидения 22 марта публикует телеграм-канал «Фонтанка SPB Online».
От состоявшихся в России выборов зависит не только судьба России, но и весь миропорядок, подчеркивают ведущие и гости телестудий.
Основные тезисы:
- за Владимира Путина голосовала вся планета, о чем свидетельствовали огромные очереди к посольствам;
- немногочисленные, но злобные релоканты, устроившие пикет в Берлине, безуспешно пытались помешать выборам;
- ту же цель преследовали Запад и Украина;
- но в конце концов даже акция «Против» превратилась в акцию «За».
Кого назвали «соевой оппозицией» и почему угомониться должна свинья — в отборной солянке телеграм-канала «Фонтанка SPB Online».