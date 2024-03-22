Дочь Дмитрия Пескова и Татьяны Навки дебютирует в кино

В Петербурге финишируют съемки семейной комедии «Исполняющий обязанности». Камео в картине сыграли фигуристка Татьяна Навка и ее младшая дочь Надежда, рожденная в браке с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым. Издание «Стархит» 22 марта узнало подробности.



Приглашение принять участие в съемках Навке поступило от ее подруги Елены Север, генерального продюсера кинокомпании «Русский север». Супруга владельца «Русской медиагруппы» Владимира Киселева часто слышала от фигуристки, что ее младшая дочь Надя хотела бы попробовать себя в кино.



«Я знаю, что Надя имеет все таланты для этого. У нее небольшая роль, всего две съемочные смены. Но мне показалось это интересным. Для Нади это хорошая возможность увидеть, что собой представляет профессия актера, и понять, нравится ли она ей! Ну а я уже прицепом за ней пошла», — рассказала Навка.

