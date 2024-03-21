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    Группа ABBA получит рыцарский орден от шведского короля

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    3 комментария

    Король Швеции Карл XVI Густав принял решение о награждении участников легендарной группы ABBA рыцарским орденом Вазы. Бенни Андерссон, Анни-Фрид Лингстад, Бьорн Ульвеус и Агнета Фельтскуг станут первыми лауреатами впервые почти за 50 лет, сообщает 21 марта королевский дворец.

    Кандидатуры музыкантов на получение ордена выдвинула общественность, говорится в заявлении. Затем соответствующее предложение оформили правительство и король.

    Орден Вазы был учрежден королем Швеции Густавом III в 1772 году, он присуждается за выдающиеся достижения в различных областях, включая сельское хозяйство, искусство, науку и технологии.

    Медали будут вручены группе ABBA в Стокгольмском дворце 31 мая, что станет первым случаем вручения ордена Вазы за почти полвека. Последний раз этот орден был вручен в Швеции в 1974 году.

    ABBA — шведская поп-группа, созданная в начале 1970-х годов четырьмя музыкантами. Скоро коллектив стал одним из самых успешных в истории музыки, выпустив такие хиты, как Dancing Queen, Mamma Mia, Waterloo и многие другие. В 1982 году ABBA распалась, но их музыка остается популярной и любимой многими до сих пор.

    В связи с победой шведской исполнительницы Loreen на конкурсе Евровидение в 2023 году, этой весной мероприятие должно пройти в Стокгольме. Ожидалось, что музыканты ABBA присоединятся к конкурсу. Тем более, что в этом году отмечается 50-летие победы коллектива на Евровидении с хитом Waterloo. Однако коллектив отказался от этой затеи.

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    ABBAШвеция
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    Комментарии 3

    Гость21 Мар 2024 в 18:40
    Легенда!На все времена!
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