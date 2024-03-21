Группа ABBA получит рыцарский орден от шведского короля

Король Швеции Карл XVI Густав принял решение о награждении участников легендарной группы ABBA рыцарским орденом Вазы. Бенни Андерссон, Анни-Фрид Лингстад, Бьорн Ульвеус и Агнета Фельтскуг станут первыми лауреатами впервые почти за 50 лет, сообщает 21 марта королевский дворец.
Кандидатуры музыкантов на получение ордена выдвинула общественность, говорится в заявлении. Затем соответствующее предложение оформили правительство и король.
Орден Вазы был учрежден королем Швеции Густавом III в 1772 году, он присуждается за выдающиеся достижения в различных областях, включая сельское хозяйство, искусство, науку и технологии.
Медали будут вручены группе ABBA в Стокгольмском дворце 31 мая, что станет первым случаем вручения ордена Вазы за почти полвека. Последний раз этот орден был вручен в Швеции в 1974 году.
ABBA — шведская поп-группа, созданная в начале 1970-х годов четырьмя музыкантами. Скоро коллектив стал одним из самых успешных в истории музыки, выпустив такие хиты, как
В связи с победой шведской исполнительницы Loreen на конкурсе Евровидение в 2023 году, этой весной мероприятие должно пройти в Стокгольме. Ожидалось, что музыканты ABBA присоединятся к конкурсу. Тем более, что в этом году отмечается 50-летие победы коллектива на Евровидении с хитом Waterloo. Однако коллектив отказался от этой затеи.