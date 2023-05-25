Музыканты ABBA отказались выступать на Евровидении-2024 в Швеции

Музыканты шведского коллектива ABBA Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон отказались выступать в родной Швеции на Евровидении в 2024 году. Об этом 25 мая пишет The Guardian.



«Я не хочу. А если я не захочу, то и другие не захотят. Это то же самое для всех нас четверых. Кто-то говорит "нет" — это "нет"», — заявил в интервью программе BBC Newsnight Бенни Андерсон.



Ожидания были связаны сразу с несколькими событиями. По правилам конкурса в следующем году Евровидение должно пройти в Швеции, поскольку первое место в 2023 году заняла представительница этой страны певица Loreen. К тому же в 2024 году отмечается 50-летие победы ABBA на Евровидении с громким хитом Waterloo. Однако Бьорн Ульвеус подчеркнул, что коллектив сможет отметить 50-летие своей победы без выступления на конкурсе.

