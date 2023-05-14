«Евровидение» вернуло 2012-й. Победительницу со стажем чуть не обошли финские фрики в стиле Little Big

В Ливерпуле в ночь на 14 мая подвели итоги международного конкурса песни «Евровидение». Первое место заняла шведская певица Loreen, уже хорошо знакомая слушателям: она побеждала здесь в 2012-м.
Несмотря на то, что на первое место жюри ее поставило с большим отрывом, в последний момент образовалась интрига: во второй половине объявления результатов стали известны баллы, выставленные зрителями, — и финский рэпер Käärijä, в стилистике своих сценических движений и визуального имиджа явно вдохновлявшийся Little Big, вышел вперед. В итоговом зачете он оказался на второй строчке.
Несмотря на отказ в выступлении президенту Украины Владимиру Зеленскому, политики на конкурсе избежать не удалось — слова поддержки этой стране высказывали конкурсанты и телеведущие.
Украина была одним из организаторов конкурса — провести его, как положено по правилам, в стране, чья команда заняла первое место, — не смогли по соображениям безопасности. Поэтому «Евровидение-2023» прошло в Ливерпуле. Город The Beatles не преминул напомнить о своей роли в истории музыки — песня Imagine в новой интерпретации прозвучала со сцены во время подсчета голосов.
Россия не участвовала в конкурсе этого года.