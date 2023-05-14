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    Музыка

    «Евровидение» вернуло 2012-й. Победительницу со стажем чуть не обошли финские фрики в стиле Little Big

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    В Ливерпуле в ночь на 14 мая подвели итоги международного конкурса песни «Евровидение». Первое место заняла шведская певица Loreen, уже хорошо знакомая слушателям: она побеждала здесь в 2012-м.

    Несмотря на то, что на первое место жюри ее поставило с большим отрывом, в последний момент образовалась интрига: во второй половине объявления результатов стали известны баллы, выставленные зрителями, — и финский рэпер Käärijä, в стилистике своих сценических движений и визуального имиджа явно вдохновлявшийся Little Big, вышел вперед. В итоговом зачете он оказался на второй строчке.

    Несмотря на отказ в выступлении президенту Украины Владимиру Зеленскому, политики на конкурсе избежать не удалось — слова поддержки этой стране высказывали конкурсанты и телеведущие.

    Украина была одним из организаторов конкурса — провести его, как положено по правилам, в стране, чья команда заняла первое место, — не смогли по соображениям безопасности. Поэтому «Евровидение-2023» прошло в Ливерпуле. Город The Beatles не преминул напомнить о своей роли в истории музыки — песня Imagine в новой интерпретации прозвучала со сцены во время подсчета голосов.

    Россия не участвовала в конкурсе этого года.

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