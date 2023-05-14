«Евровидение» вернуло 2012-й. Победительницу со стажем чуть не обошли финские фрики в стиле Little Big

В Ливерпуле в ночь на 14 мая подвели итоги международного конкурса песни «Евровидение». Первое место заняла шведская певица Loreen, уже хорошо знакомая слушателям: она побеждала здесь в 2012-м.



Несмотря на то, что на первое место жюри ее поставило с большим отрывом, в последний момент образовалась интрига: во второй половине объявления результатов стали известны баллы, выставленные зрителями, — и финский рэпер Käärijä, в стилистике своих сценических движений и визуального имиджа явно вдохновлявшийся Little Big, вышел вперед. В итоговом зачете он оказался на второй строчке.

