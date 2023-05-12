Зеленскому отказали в выступлении в финале Евровидения

Европейский вещательный союз (ЕВС, или EBU) отклонил просьбу украинского президента Владимира Зеленского, который хотел выступить с видеообращением в финале Евровидения. Об этом пишет Times со ссылкой на представителя объединения.
Зеленский собирался обратиться к 160-миллионной аудитории с просьбой поддержать его страну. Но организатор конкурса отказал из-за правил мероприятия: Евровидение — это развлекательное шоу неполитического характера.
«Одним из его краеугольных камней является неполитический характер мероприятия. Этот принцип запрещает делать политические или подобные заявления в рамках конкурса», — заявил представитель EBU (цитата по РБК).
«Просьба господина Зеленского выступить перед зрителями Евровидения хотя и была сделана с похвальными намерениями, к сожалению, не может быть удовлетворена», — сказал он (цитата по РИА Новости).
В прошлом феврале EBU отстранил Россию от участия в Евровидении, чтобы сохранить свою репутацию на фоне украинского кризиса. На конкурсе в 2022 году победила украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Однако в этом году Евровидение проведут не на Украине, а в Великобритании, в Ливерпуле. Зеленский предлагал провести его в какой-нибудь стране, имеющей общие границы с Украиной, например в Польше или Словакии. Однако организаторы приняли другое решение из соображений безопасности. При этом представитель Украины (группа TVORCHI с песней Нeart of Steel) сразу пройдет в финал, который намечен на