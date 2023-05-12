Зеленскому отказали в выступлении в финале Евровидения

Европейский вещательный союз (ЕВС, или EBU) отклонил просьбу украинского президента Владимира Зеленского, который хотел выступить с видеообращением в финале Евровидения. Об этом пишет Times со ссылкой на представителя объединения.



Зеленский собирался обратиться к 160-миллионной аудитории с просьбой поддержать его страну. Но организатор конкурса отказал из-за правил мероприятия: Евровидение — это развлекательное шоу неполитического характера.



«Одним из его краеугольных камней является неполитический характер мероприятия. Этот принцип запрещает делать политические или подобные заявления в рамках конкурса», — заявил представитель EBU (цитата по РБК).

