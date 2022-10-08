Назван город, где пройдет «Евровидение-2023» вместо Украины

В Великобритании 7 октября объявили город-победитель конкурса на проведение «Евровидения» в 2023 году. Им оказалась родина The Beatles — Ливерпуль. Совсем немного проиграл ему Глазго.
«Мировая столица поп-музыки» ждет гостей с 9 по 13 мая: 9 и 11 мая пройдут полуфиналы, а 13 мая — финал. Музыкантов со всей Европы и из Австралии примет «Ливерпуль Арена». Трансляцию организует Би-би-си в сотрудничестве с Европейским вещательным союзом и в тесном контакте с украинским вещателем — «UA:PBC», поскольку в прошлогоднем конкурсе победила Украина, и именно она должна была изначально принимать «Евровидение».
Ливерпуль признали идеальным местом для конкурса не только потому, что он готов принять такую большую аудиторию, но и в том числе благодаря его большой культурной составляющей — и речь не только о клубе Cavern, «битловском» квартале и грандиозном музее музыки — его городом-побратимом является Одесса, что позволит больше рассказать о культуре двух стран.
«Евровидение» проходит в Великобритании в девятый раз, причем из них пятый раз — по причине, что страна-победитель провести конкурс у себя не может. Четырежды он проходил в Лондоне, по одному разу в Эдинбурге, Брайтоне, Харрогейте и Бирмингеме.