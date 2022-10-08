Назван город, где пройдет «Евровидение-2023» вместо Украины

В Великобритании 7 октября объявили город-победитель конкурса на проведение «Евровидения» в 2023 году. Им оказалась родина The Beatles — Ливерпуль. Совсем немного проиграл ему Глазго.



«Мировая столица поп-музыки» ждет гостей с 9 по 13 мая: 9 и 11 мая пройдут полуфиналы, а 13 мая — финал. Музыкантов со всей Европы и из Австралии примет «Ливерпуль Арена». Трансляцию организует Би-би-си в сотрудничестве с Европейским вещательным союзом и в тесном контакте с украинским вещателем — «UA:PBC», поскольку в прошлогоднем конкурсе победила Украина, и именно она должна была изначально принимать «Евровидение».

