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    Украина не сможет принять «Евровидение-2023», конкурс отдадут Великобритании

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    Украина, которая в следующем году должна была принять «Евровидение», сделать этого не сможет. Право провести конкурс в 2023 году будет передано Великобритании.

    Как говорится в официальном заявлении организаторов, которое 17 июня цитирует РИА Новости, решение было принято «после объективного анализа».

    «Референтная группа и совет управляющих песенного конкурса «Евровидение» с огромным сожалением пришли к выводу, что, учитывая нынешние условия, ситуацию в области безопасности и операционные гарантии, необходимые для проведения вещателем, организация и проведение песенного конкурса «Евровидение» согласно правилам конкурса не могут быть исполнены UA:PBC (общественной телерадиокомпанией Украины — Прим. ред.)», — приводит информагентство текст сообщения.

    По заявлению союза, в ближайшее время начнутся переговоры по возможному проведению «Евровидения-2023» в Великобритании.

    Напомним, что победителем «Евровидения — 2022» стала украинская группа Kalush Orchestra. По правилам проведения конкурса, следующий должен проходить в стране, которую представляет победитель предыдущего.

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