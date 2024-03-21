Стало известно, почему Литва перестала пропускать грузовики из России

Очередь из грузовиков на границе с Литвой образовалась из-за масштабного сбоя в работе литовских таможенных информационных систем. Перевозки уже начались. Об этом в четверг, 21 марта, рассказал пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков, передает РИА Новости.

«До 11:00 21 марта литовская сторона не приняла ни одного грузового транспортного средства, в 11:00 сегодня запустила четыре автомобиля от нас», — объяснил он.



Ранее стало известно, что Литва не пропускает грузовые автомобили из России. Из-за этого в Калининградской области скопилась пробка из полутора сотен машин.