    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 3

    3 м/с, ю-з

    764мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd92.69eur100.61

    Стало известно, почему Литва перестала пропускать грузовики из России

    2173
    1 комментарий

    Очередь из грузовиков на границе с Литвой образовалась из-за масштабного сбоя в работе литовских таможенных информационных систем. Перевозки уже начались. Об этом в четверг, 21 марта, рассказал пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков, передает РИА Новости.

    «До 11:00 21 марта литовская сторона не приняла ни одного грузового транспортного средства, в 11:00 сегодня запустила четыре автомобиля от нас», — объяснил он.

    Ранее стало известно, что Литва не пропускает грузовые автомобили из России. Из-за этого в Калининградской области скопилась пробка из полутора сотен машин.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛитваКалининградская областьГрузоперевозки
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close