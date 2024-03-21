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    ФТС: Литва прекратила пропускать грузовики из России

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    72 комментария
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    Литва отказывается пропускать через границу грузовые автомобили из России. Из-за этого в Калининградской области скопилась пробка из полутора сотен машин.

    С 23:00 20 марта литовская сторона без объяснения причин не приняла ни одного грузовика из Калининградской области, сообщает 21 марта пресс-служба Федеральной таможенной службы РФ. В результате на МАПП «Чернышевское» в ожидании стоят 140 большегрузов, а еще 25 машин, уже оформленных калининградскими таможенниками, застряли на нейтральной полосе.

    С российской стороны никаких изменений в порядке оформления и пропуска грузовиков нет, подчеркивают в ФТС. Калининградская таможня предупреждает водителей о возможных затруднениях на этом участке российско-литовский границы.

    Ранее литовская таможня сообщила, что автомобили с российскими номерами должны покинуть территорию страны до 11 марта. Транзитный транспорт в или из Калининградской области составлял исключение. При этом оговаривалось, что такой транзит должен выехать из Литвы в течение 24 часов и в машине должен находиться владелец. 12 марта сообщалось о первой конфискации.

    Фото: ФТС России

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    Комментарии 72

    Гость21 Мар 2024 в 15:22
    Нефиг шастать!..
    +0−1
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