ФТС: Литва прекратила пропускать грузовики из России

Литва отказывается пропускать через границу грузовые автомобили из России. Из-за этого в Калининградской области скопилась пробка из полутора сотен машин.
С 23:00 20 марта литовская сторона без объяснения причин не приняла ни одного грузовика из Калининградской области, сообщает 21 марта пресс-служба Федеральной таможенной службы РФ. В результате на МАПП «Чернышевское» в ожидании стоят
С российской стороны никаких изменений в порядке оформления и пропуска грузовиков нет, подчеркивают в ФТС. Калининградская таможня предупреждает водителей о возможных затруднениях на этом участке российско-литовский границы.
Ранее литовская таможня сообщила, что автомобили с российскими номерами должны покинуть территорию страны до 1