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    Петербуржцы помогут выбрать социальную рекламу для города

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    Стартовало открытое голосование за лидерство в проекте «СделАI лучше» по созданию социальной рекламы с помощью нейросети Сбера Kandinsky.

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    Ко Дню студента Сбер совместно с правительством Петербурга и партнёрами — вузами и профильными организациями в сфере рекламы — запустил молодёжный образовательный проект «СделAI лучше».

    Студенты Петербурга в течение месяца присылали оригинальные работы, созданные с помощью искусственного интеллекта — в частности, бесплатной нейросети Kandinsky. В проекте приняли участие почти 300 человек. Организаторы получили около 500 креативных идей на темы экологии в городе, жизни без наркотиков, сохранения культурного наследия Петербурга.

    Перед творчеством все желающие прошли бесплатный онлайн-курс СберУниверситета «Генеративное искусство» и повысили свою AI-грамотность.

    Экспертный совет отобрал для открытого голосования 15 концепций, наиболее подходящих под критерии и задачи проекта. Авторы этих работ будут бороться за лидерство и возможность увидеть свой креатив, воплощённый в социальную рекламу, в общественных пространствах Санкт-Петербурга.

    Проголосовать за понравившиеся работы можно по ссылке.

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