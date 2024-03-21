Грибной сезон в Ленобласти ещё не начался, а в лесу уже заблудился мужчина. Тело нашли

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    Аварийно-спасательная служба Ленобласти за последние часы нашла двух погибших. Об этом рассказывается 21 марта в соцсетях службы.

    Вечером 20 марта поступили два сообщения: в районе посёлка Зеленец Волховского района в лесу заблудился мужчина. А на льду реки Святка в городе Отрадное прохожие заметили тело.

    Пропавшего искали дежурные смены поисково-спасательного отряда Новой Ладоги и отряд «Экстремум». Его нашли погибшим и передали сотрудникам полиции. А на льду Святки оказалась женщина. Её тело также транспортировали на берег и отдали полиции.

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