    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 1

    2 м/с, ю-з

    767мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd92.22eur100.1

    «Газовщики-электрики» пугали пенсионеров, чтобы набить карманы. Самой пожилой жертве было 90 лет

    813
    7 комментариев

    Секстет мошенников отправится в колонию за обманутых бабушек и дедушек. Директору «электро-газовой компании» светит 9,5 лет лишения свободы.

    Как сообщает пресс-служба судов 20 марта, сначала лидер группировки действовал один. Для своей наживы он выбрал наиболее уязвимых — пенсионеров. Мужчина представлялся работником «Ленгаза», сообщал о якобы произошедшей в доме утечке газа и о необходимости срочной проверки газового оборудования. Впечатлительные пожилые люди верили и пускали его в квартиру.

    «Газовщик» имитировал осмотр оборудования, после чего заявлял о необходимости установить сигнализатор загазованности в целях защиты квартиры от утечки газа и предотвращения пожара. Его жертвами стали пенсионеры 1935, 1946 и 1950 года рождения, с которых мужчина получил почти 44 тысячи рублей.

    ПоделитьсяПоделиться

    На этом фигурант не остановился. Он решил расширить «бизнес» и в сентябре 2020 года создал организованную группу, куда вошли еще пять человек. Легенда изменилась — теперь соучастники врали потерпевшим об изношенности внутриквартирной электрической сети и о риске пожара из-за отказа от установки новых автоматических выключателей дифференциального тока.

    Всего лидер группировки вместе с приятелями организовал совершение 62 мошенничеств. Самая пожилая потерпевшая 1930 года рождения заплатила 5 тысяч рублей. В сумме перепуганные пенсионеры отдали мошенникам 1,4 миллиона рублей. 12 потерпевших отказались покупать выключатели, и это фигурирует в деле как покушение на мошенничество.

    Колпинский районный суд Петербурга признал всех шестерых фигурантов виновными. Организатору назначили 9,5 лет колонии общего режима, остальным — от 5 до 8 лет лишения свободы.

    Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СудМошенникиУтечка газа
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    Zet20 Мар 2024 в 17:03
    редчайший случай работы правосудия...
    +0−0
    Гость20 Мар 2024 в 17:03
    Если они действительно устанавливали УЗО и датчики газа, то как им натянули мошенничество?
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close