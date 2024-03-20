«Газовщики-электрики» пугали пенсионеров, чтобы набить карманы. Самой пожилой жертве было 90 лет

Секстет мошенников отправится в колонию за обманутых бабушек и дедушек. Директору «электро-газовой компании» светит 9,5 лет лишения свободы.
Как сообщает пресс-служба судов 20 марта, сначала лидер группировки действовал один. Для своей наживы он выбрал наиболее уязвимых — пенсионеров. Мужчина представлялся работником «Ленгаза», сообщал о якобы произошедшей в доме утечке газа и о необходимости срочной проверки газового оборудования. Впечатлительные пожилые люди верили и пускали его в квартиру.
«Газовщик» имитировал осмотр оборудования, после чего заявлял о необходимости установить сигнализатор загазованности в целях защиты квартиры от утечки газа и предотвращения пожара. Его жертвами стали пенсионеры 1935, 1946 и 1950 года рождения, с которых мужчина получил почти 44 тысячи рублей.
На этом фигурант не остановился. Он решил расширить «бизнес» и в сентябре 2020 года создал организованную группу, куда вошли еще пять человек. Легенда изменилась — теперь соучастники врали потерпевшим об изношенности внутриквартирной электрической сети и о риске пожара из-за отказа от установки новых автоматических выключателей дифференциального тока.
Всего лидер группировки вместе с приятелями организовал совершение 62 мошенничеств. Самая пожилая потерпевшая 1930 года рождения заплатила 5 тысяч рублей. В сумме перепуганные пенсионеры отдали мошенникам 1,4 миллиона рублей. 12 потерпевших отказались покупать выключатели, и это фигурирует в деле как покушение на мошенничество.
Колпинский районный суд Петербурга признал всех шестерых фигурантов виновными. Организатору назначили 9,5 лет колонии общего режима, остальным — от 5 до 8 лет лишения свободы.