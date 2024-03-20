«Газовщики-электрики» пугали пенсионеров, чтобы набить карманы. Самой пожилой жертве было 90 лет

Секстет мошенников отправится в колонию за обманутых бабушек и дедушек. Директору «электро-газовой компании» светит 9,5 лет лишения свободы.



Как сообщает пресс-служба судов 20 марта, сначала лидер группировки действовал один. Для своей наживы он выбрал наиболее уязвимых — пенсионеров. Мужчина представлялся работником «Ленгаза», сообщал о якобы произошедшей в доме утечке газа и о необходимости срочной проверки газового оборудования. Впечатлительные пожилые люди верили и пускали его в квартиру.

«Газовщик» имитировал осмотр оборудования, после чего заявлял о необходимости установить сигнализатор загазованности в целях защиты квартиры от утечки газа и предотвращения пожара. Его жертвами стали пенсионеры 1935, 1946 и 1950 года рождения, с которых мужчина получил почти 44 тысячи рублей.

