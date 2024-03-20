«Ленфильм» стал памятником регионального значения

«Комплекс построек киностудии «Ленфильм» (бывшие жилые и общественные здания Г. А. Александрова )» на Каменноостровском проспекте включен в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Об этом сообщается 20 марта на сайте Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.



В состав комплекса включены: главное здание киностудии «Ленфильм» (с садом), здание театра и ресторана в саду «Аквариум», доходный дом (Каменноостровский, 10), доходный дом с дворовыми флигелями (Каменноостровский, 12), здание петербургского центрального рынка (Каменноостровский, 10, литеры В, В1) и ограда между домами 10 и 12.

