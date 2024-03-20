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    Кино

    «Ленфильм» стал памятником регионального значения

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    «Комплекс построек киностудии «Ленфильм» (бывшие жилые и общественные здания Г. А. Александрова)» на Каменноостровском проспекте включен в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Об этом сообщается 20 марта на сайте Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

    В состав комплекса включены: главное здание киностудии «Ленфильм» (с садом), здание театра и ресторана в саду «Аквариум», доходный дом (Каменноостровский, 10), доходный дом с дворовыми флигелями (Каменноостровский, 12), здание петербургского центрального рынка (Каменноостровский, 10, литеры В, В1) и ограда между домами 10 и 12.

    Свою историю комплекс ведет с 1880-х, когда участки на Каменноостровском были приобретены потомственным почетным гражданином Санкт-Петербурга, купцом 1-й гильдии Георгием Александровым. А тот захотел построить комплекс для общедоступных развлечений, открыл увеселительный сад с аквариумом, где с мая 1886 года стали проводить концерты, а затем отстроил концертный зал, где в мае 1896 года состоялся первый в России киносеанс.

    Здание Петербургского центрального рынка в глубине участка было построено в 1903–1904 годах. В 1903–1907 годах — построены доходные дома.

    После смерти Александрова его наследники заказали перестройку концертного зала под первый в России крытый искусственный ледовый каток Ice palace. А после революции территория была передана кинофабрике «Совкино» (с 1934 года — «Ленфильм»).

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