В «Подписных изданиях» назвали самые популярные книги у покупателей

После проведенной презентации пользовалась успехом книга «Вырванные годы. Украденная свобода», изданная совместно с Музеем истории ГУЛАГа, — воспоминания австрийца, прошедшего колымские лагеря.

Так, среди первых он назвал Луизу Мэй Олкотт «Под маской, или Сила женщины» — малоизвестную в России американскую классику, которую «Подписные» выпускали сами.

В интервью «Фонтанке» директор «Подписных изданий» Михаил Иванов рассказал, какие книги были самыми популярными на момент беседы с нашими журналистами.

Также в пятерке краеведческое издание «За фасадом. 25 писем о Петербурге и его жителях» и «История мозга».



«Вообще, всё, что связано с Петербургом, пользуется спросом, у нас магазин фанатов города», — прокомментировал Михаил Иванов.

