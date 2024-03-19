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    Книги

    В «Подписных изданиях» назвали самые популярные книги у покупателей

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    4 комментария

    В интервью «Фонтанке» директор «Подписных изданий» Михаил Иванов рассказал, какие книги были самыми популярными на момент беседы с нашими журналистами.

    Так, среди первых он назвал Луизу Мэй Олкотт «Под маской, или Сила женщины» — малоизвестную в России американскую классику, которую «Подписные» выпускали сами.

    Традиционно в лидерах — «Маленький принц» Экзюпери.

    После проведенной презентации пользовалась успехом книга «Вырванные годы. Украденная свобода», изданная совместно с Музеем истории ГУЛАГа, — воспоминания австрийца, прошедшего колымские лагеря.

    Также в пятерке краеведческое издание «За фасадом. 25 писем о Петербурге и его жителях» и «История мозга».

    «Вообще, всё, что связано с Петербургом, пользуется спросом, у нас магазин фанатов города», — прокомментировал Михаил Иванов.

    Полный список популярных книг — вплоть до «Зельеваренья на Руси» — читайте в большом интервью Михаила Иванова «Фонтанке».

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    Комментарии 4

    SwampWolf20 Мар 2024 в 00:13
    "Зельеварение" входит в довольно интересную серию МИФовских книг, посвящённых мифологии и традациям старой России, местами очень любопытно и развенчиваются мифы, сложившиеся о быте прошлого у современных любителей старины
    +0−0
    26592706619 Мар 2024 в 23:50
    Третий год вне конкуренции "Скотный двор" и "1984" Оруэлла.......
    +1−1
    Гость19 Мар 2024 в 23:45
    Чего-то про "История смерти Сталина" не упомянули! Должна на первых местах стоять. В начале 80-х годов видел эту книгу Авторханова в Хельсинки "Akateeminen Kirjakauppa". Тогда еще нам было известно очень мало о жизни и деятельности "отца народов".
    Надеюсь, что и теперешнего покроют мгла и забвение после смерти!
    +1−2
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