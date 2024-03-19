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    Валерий Леонтьев объявил об уходе со сцены

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    99 комментариев

    В свой 75-й день рождения, народный артист России Валерий Леонтьев объявил об уходе с музыкальной сцены. Он отметил, что не планирует проводить прощальный тур.

    «Жанр, на который я положил полвека, не терпит дряхлости», —
    Валерий Леонтьев

    «Я сделал в 2019 году, на свое 70-летие, шоу в Москве в Кремле, в Питере в «Октябрьском» и ушел без выколачивания денег из публики на прощальных турах. Без соплей и слез», — цитирует певца «Московский комсомолец».

    Кроме того, Леонтьев выразил благодарность своим поклонникам, которые по-прежнему помнят его и поздравляют в социальных сетях с днем рождения.

    Валерий Леонтьев — советский и российский певец, композитор и актёр, народный артист Российской Федерации (1996), заслуженный артист Украинской ССР (1987), многократный обладатель музыкальных премий «Звуковая дорожка», «Овация» и «Золотой граммофон». Записал более 30 альбомов.

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    Комментарии 99

    Гость19 Мар 2024 в 13:02
    Кто будет последним уходить, выключите тараканам свет и закройте дверь поплотнее.
    +0−0
    Гость19 Мар 2024 в 12:58
    Уважаю Леонтьева, молодец...не продался как всякие там гагарины, лепсы и т.д.
    +0−0
    Гость19 Мар 2024 в 12:52
    Валера норм мужик, один из немногих с нашей горе-эстрады, кто не запачкался об путинский режим и не стал переступать через свою совесть.
    +0−0
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