Валерий Леонтьев объявил об уходе со сцены

В свой 75-й день рождения, народный артист России Валерий Леонтьев объявил об уходе с музыкальной сцены. Он отметил, что не планирует проводить прощальный тур.
«Жанр, на который я положил полвека, не терпит дряхлости», —
Валерий Леонтьев
«Я сделал в 2019 году, на свое 70-летие, шоу в Москве в Кремле, в Питере в «Октябрьском» и ушел без выколачивания денег из публики на прощальных турах. Без соплей и слез», — цитирует певца «Московский комсомолец».
Кроме того, Леонтьев выразил благодарность своим поклонникам, которые по-прежнему помнят его и поздравляют в социальных сетях с днем рождения.
Валерий Леонтьев — советский и российский певец, композитор и актёр, народный артист Российской Федерации (1996), заслуженный артист Украинской ССР (1987), многократный обладатель музыкальных премий «Звуковая дорожка», «Овация» и «Золотой граммофон». Записал более 30 альбомов.