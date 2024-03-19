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    Молодая иностранка на Красного Текстильщика сдала отпечатки пальцев — и они открыли её криминальное прошлое

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    2 комментария

    Петербургские полицейские задержали мигрантку, находящуюся в межгосударственном розыске за мошенничество с лизингом. Об этом 19 марта сообщает ГУ МВД по Петербургу и области.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    В начале марта 23-летняя гражданка сопредельного государства обратилась за оформлением трудового патента в Управление по вопросам миграции на улице Красного Текстильщика. Согласно правилам, она прошла обязательную процедуру дактилоскопирования, сотрудники миграционной службы, как обычно, проверили результат по базе данных — и выяснилось, что дама находится в межгосударственном розыске. Они оперативно связались с уголовным розыском, и тут же, прямо в отделе, женщину задержали прибывшие оперативники угрозыска.

    «Женщина находится в розыске в связи с обвинением в мошенничестве, совершенном на территории своего государства», — поясняют в полиции.

    С мая 2023 года по январь 2024 года в Сурхандарьинской области Узбекистана женщина работала менеджером в коммерческой компании. Она, как предполагается, заключала с клиентами договоры лизинга на приобретение транспортных средств, в банке предъявляла чеки об оплате, а деньги забирала себе. Так она похитила сумму, эквивалентную 3,55 миллиона рублей, и скрылась от местных правоохранителей.

    «В настоящее время беглянка доставлена в отдел полиции Центрального района для передачи инициатору розыска», — отмечается в сообщении.

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    Комментарии 2

    Гость19 Мар 2024 в 09:17
    Так и давайте дактилоскопировать приезжих только, а не коренное население РФ!
    +0−0
    иван19 Мар 2024 в 09:15
    опять мигранты...
    +0−0
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