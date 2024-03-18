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    В Финляндии обнаружили три автомобиля с российскими номерами после введения запрета

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    10 комментариев

    Финская таможня обнаружила три автомобиля с российскими регистрационными знаками после введения запрета на пребывание в Финляндии автомобилей с российскими номерами, который действует с 16 марта.

    «Выходные прошли спокойно, к настоящему моменту власти заметили три машины с российскими номерами. Основания для нахождения автомобилей в Финляндии изучаются», — цитирует директора департамента правоприменения таможни Сами Ракшита ТАСС. При этом сколько такого транспорта еще осталось в Суоми, таможня не знает.

    В запрете на машины с российскими номерами предусмотрено несколько исключений. Однако Ракшит посоветовал автовладельцам всё равно иметь при себе документы.

    Запрет на въезд автомобилей, зарегистрированных в России, Финляндия объявила в сентябре 2023 года. Владельцам дали полгода, чтобы вывезти машины из страны. Нарушение запрета грозит также взиманием таможенной пошлины и налога.

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    Комментарии 10

    Гость19 Мар 2024 в 00:00
    А че там купить у Финнов??..у них нет ничего..насадки для электрической зубной щетки если..по запчастям не знаю..к бензотриммеру я у китайцев возьму лучше..а так ..пусть лучше сами приезжают если выпить хочется и на рыбалку сгонять..полюбому шведы им так не нальют как я им налью..рыбалка баня..фины ерундой занимаются..так то с финнами прикольно пить..тчк
    +0−0
    Гость18 Мар 2024 в 23:50
    Шутки кончились. Чемодан, вокзал--Псков и при том пешком. Авто уйдёт куда надо. Неправильное понимание значение--демократия. Что хочу, то и делаю--это не демократия. Демократия--власть народа, народ хочет так.
    +0−0
    Гость18 Мар 2024 в 23:37
    путин только что приехал в авдеевку.
    +2−1
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