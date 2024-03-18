В Финляндии обнаружили три автомобиля с российскими номерами после введения запрета

Финская таможня обнаружила три автомобиля с российскими регистрационными знаками после введения запрета на пребывание в Финляндии автомобилей с российскими номерами, который действует с 16 марта.

«Выходные прошли спокойно, к настоящему моменту власти заметили три машины с российскими номерами. Основания для нахождения автомобилей в Финляндии изучаются», — цитирует директора департамента правоприменения таможни Сами Ракшита ТАСС. При этом сколько такого транспорта еще осталось в Суоми, таможня не знает.

В запрете на машины с российскими номерами предусмотрено несколько исключений. Однако Ракшит посоветовал автовладельцам всё равно иметь при себе документы.

