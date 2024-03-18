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    Андрей Молчанов перестал быть контролирующим акционером ЛСР. Ранее он покинул пост гендиректора

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    Основатель «Группы ЛСР» Андрей Молчанов перестал быть контролирующим акционером компании, сократив долю акций с 55,103% до 45,303%, сообщается в материалах компании 18 марта.

    Датой, когда Молчанов перестал распоряжаться контрольным пакетом акций, значится 18 марта. Как основание такого решения указано «снижение доли участия в эмитенте».

    В чью пользу были отчуждены акции и как изменилась структура акционеров, в документе не уточняется.

    6 марта совет директоров ПАО «Группа ЛСР» принял решение досрочно прекратить полномочия генерального директора Андрея Молчанова. Тогда в компании пояснили, что он покинул свой пост «ввиду личных обстоятельств». Новым гендиректором застройщика избрали Дмитрия Кутузова.

    В сентябре 2023 года Молчанов уже сокращал свою долю в компании с 65,1% до 55,1%. Тогда его сын Егор Молчанов, напротив, увеличил долю в компании с 1% до 11%.

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