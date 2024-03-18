Покупаем цветы и не зовем гостей. Что сделать в первый день Великого поста по народным поверьям

С первого дня недели, 18 марта, у православных верующих начинается Великий пост. По православному календарю в 2024 году Святая, или Великая Четыредесятница начинается в марте, а заканчивается 5 мая . Великий пост — один из главных постов в православной церкви. Для христиан это период подготовки к Пасхе, символизирующей Воскресение Иисуса Христа. Начало поста выпадает на день, когда вспоминают мученика Конона Градаря. В народе эта дата связана с разными приметами и традициями. Какими — расскажем в этом материале.

Кратко о том, какие поверья и запреты есть в этот день, — в видео выше.

Что можно делать

Первый понедельник Великого поста называют чистым. В этот день принято прибираться и наводить порядок в доме. Тем, кто держит пост, рекомендовано в этот день воздержаться от еды. Пить можно, но только свежую, родниковую или очищенную воду, компоты, соки, чай и кофе.

Не забываем, что понедельник — день Конона Огородника в народном календаре. В эту дату люди старались усердно поработать, закончить все свои дела. Некоторые даже отправлялись на огород, чтобы прибрать участок — но это, конечно, южнее.