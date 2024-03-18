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    Покупаем цветы и не зовем гостей. Что сделать в первый день Великого поста по народным поверьям

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    6 комментариев

    Семен Громов

    С первого дня недели, 18 марта, у православных верующих начинается Великий пост. По православному календарю в 2024 году Святая, или Великая Четыредесятница начинается в марте, а заканчивается 5 мая. Великий пост — один из главных постов в православной церкви. Для христиан это период подготовки к Пасхе, символизирующей Воскресение Иисуса Христа. Начало поста выпадает на день, когда вспоминают мученика Конона Градаря. В народе эта дата связана с разными приметами и традициями. Какими — расскажем в этом материале.

    Кратко о том, какие поверья и запреты есть в этот день, — в видео выше.

    Что можно делать

    Первый понедельник Великого поста называют чистым. В этот день принято прибираться и наводить порядок в доме. Тем, кто держит пост, рекомендовано в этот день воздержаться от еды. Пить можно, но только свежую, родниковую или очищенную воду, компоты, соки, чай и кофе.

    Не забываем, что понедельник — день Конона Огородника в народном календаре. В эту дату люди старались усердно поработать, закончить все свои дела. Некоторые даже отправлялись на огород, чтобы прибрать участок — но это, конечно, южнее.

    Не стоит страшиться дальних дорог 18 марта. Наши предки верили, что в этот день на пути могут повстречаться только успех, удача и благополучие. Новые знакомства в этот день также могли принести в жизнь красок и разнообразия, поэтому не бойтесь общаться с незнакомцами. На день Конона особое внимание обратите на комнатные растения: протрите лепестки, полейте землю, пересадите в новый горшок. Также можно добавить в дом красок — купить букет ароматных цветов. Свежести квартире придаст и перестановка. Считается, что это поможет по-новому взглянуть на свою жизнь.

    Что нельзя делать

    В первую неделю поста нельзя есть мясо, молоко, сливочное масло, рыбу и яйца. Также воздерживаются от выпечки и крепких напитков. На протяжении всего поста (и лучше бы на протяжении всей жизни) нельзя сквернословить и делать зло другим, особенно близким людям. В первую же неделю поста нежелательно устраивать посиделки с гостями дома, посещать развлекательные мероприятия. 18 марта, в частности, отказывались и от крупных покупок. Считалось, что вещь долго не прослужит или приобретение окажется неудачным. Также были и другие плохие приметы. Люди не поднимали с земли монеты, не разбивали куриные яйца ножом, не выбрасывали остатки еды в мусор, чтобы не лишиться благополучия, удачи и счастья.

    Приметы

    • Пошел дождь — лето будет долгим;
    • выпал снег — осенью жди хороший урожай;
    • подул сильный ветер — ударят заморозки;
    • чихнуть подряд три раза — к счастью;
    • незнакомец постучал в дверь — к хорошим новостям;
    • ясная и теплая погода — лето будет теплым или в меру жарким.

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    Комментарии 6

    Гость18 Мар 2024 в 11:20
    Первый раз буду стараться соблюсти .
    +0−0
    Гость18 Мар 2024 в 11:04
    Бог людям профилактику рака предлагает, а они ему "кринж ахаха, съем колбаски копченой"

    Статистику молодеющего рака почитайте за поеданием колбасы. И начинайте деньги копить на химиотерапию.
    +0−1
    Гость18 Мар 2024 в 10:57
    попробую соблютать пост.хватит ли силы воли?
    +0−0
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