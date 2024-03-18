Покупаем цветы и не зовем гостей. Что сделать в первый день Великого поста по народным поверьям

Семен Громов
С первого дня недели, 18 марта, у православных верующих начинается Великий пост. По православному календарю в 2024 году Святая, или Великая Четыредесятница начинается в марте, а заканчивается
Кратко о том, какие поверья и запреты есть в этот день, — в видео выше.
Что можно делать
Первый понедельник Великого поста называют чистым. В этот день принято прибираться и наводить порядок в доме. Тем, кто держит пост, рекомендовано в этот день воздержаться от еды. Пить можно, но только свежую, родниковую или очищенную воду, компоты, соки, чай и кофе.
Не забываем, что понедельник — день Конона Огородника в народном календаре. В эту дату люди старались усердно поработать, закончить все свои дела. Некоторые даже отправлялись на огород, чтобы прибрать участок — но это, конечно, южнее.
Не стоит страшиться дальних дорог 18 марта. Наши предки верили, что в этот день на пути могут повстречаться только успех, удача и благополучие. Новые знакомства в этот день также могли принести в жизнь красок и разнообразия, поэтому не бойтесь общаться с незнакомцами. На день Конона особое внимание обратите на комнатные растения: протрите лепестки, полейте землю, пересадите в новый горшок. Также можно добавить в дом красок — купить букет ароматных цветов. Свежести квартире придаст и перестановка. Считается, что это поможет по-новому взглянуть на свою жизнь.
Что нельзя делать
В первую неделю поста нельзя есть мясо, молоко, сливочное масло, рыбу и яйца. Также воздерживаются от выпечки и крепких напитков. На протяжении всего поста (и лучше бы на протяжении всей жизни) нельзя сквернословить и делать зло другим, особенно близким людям. В первую же неделю поста нежелательно устраивать посиделки с гостями дома, посещать развлекательные мероприятия. 18 марта, в частности, отказывались и от крупных покупок. Считалось, что вещь долго не прослужит или приобретение окажется неудачным. Также были и другие плохие приметы. Люди не поднимали с земли монеты, не разбивали куриные яйца ножом, не выбрасывали остатки еды в мусор, чтобы не лишиться благополучия, удачи и счастья.
Приметы
- Пошел дождь — лето будет долгим;
- выпал снег — осенью жди хороший урожай;
- подул сильный ветер — ударят заморозки;
- чихнуть подряд три раза — к счастью;
- незнакомец постучал в дверь — к хорошим новостям;
- ясная и теплая погода — лето будет теплым или в меру жарким.