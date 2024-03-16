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    В парке Бабушкина прохожие ловили курткой подростка, который застрял в веревочной сетке

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    17 комментариев

    Попытка подростка покорить веревочный городок в петербургском парке имени Бабушкина завершилась сокрушительным фиаско. Юноша запутался в сетке и повис без возможности выбраться самостоятельно. Об этом «Фонтанке» 16 марта рассказал очевидец.

    Школьника пришлось вызволять при помощи прохожих. Пока один мужчина распутывал заложника веревок, неравнодушные граждане растянули под ним чью-то куртку. Когда подросток полетел вниз, его подхватили и не дали удариться об землю.

    После спасательной операции прохожие разошлись под слова благодарности.

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    Комментарии 17

    Гость16 Мар 2024 в 23:24
    Слово верёвочной пишется через ё!
    +0−1
    Гость16 Мар 2024 в 23:07
    На сайте парка им.Бабушкина слоган "Незабываемые впечатления от семейного отдыха!"
    Воистину. Участники и свидетели этого действа уже не забудут.
    +0−0
    AndrewBarsik16 Мар 2024 в 20:38
    Вот так и Русь-матушка запуталась в паутине, сплетённой для неё каракуртами, объединившимися в кооператив имени водоёма.
    +2−1
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