В парке Бабушкина прохожие ловили курткой подростка, который застрял в веревочной сетке

Попытка подростка покорить веревочный городок в петербургском парке имени Бабушкина завершилась сокрушительным фиаско. Юноша запутался в сетке и повис без возможности выбраться самостоятельно. Об этом «Фонтанке» 16 марта рассказал очевидец.
Школьника пришлось вызволять при помощи прохожих. Пока один мужчина распутывал заложника веревок, неравнодушные граждане растянули под ним чью-то куртку. Когда подросток полетел вниз, его подхватили и не дали удариться об землю.
После спасательной операции прохожие разошлись под слова благодарности.