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    Дыбенко и Товарищеский ограничат еще на месяц-два

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    С 16 марта вступают в силу новые изменения в схеме организации движения в двух районах Петербурга: Невском и Курортном. В том числе меняются сроки ограничений в районе пересечения Дыбенко и Товарищеского.

    В связи с реконструкцией газопровода с 16 марта по 8 апреля будет ограничено движение транспорта по улице Дыбенко у Товарищеского проспекта, а по 15 мая — по Товарищескому проспекту у улицы Дыбенко, сообщает 14 марта пресс-служба Государственной административно-технической инспекции. Работы с ограничениями на Дыбенко ведутся с минувшей осени.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    В Курортном районе водителей потеснят в Зеленогорске. До 25 марта из-за прокладки водопроводной сети ограничат проезд по проспекту Красных Командиров от Торфяной улицы до 1-го Торфяного переулка.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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    ПетербургОграничения движения транспорта
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