Дыбенко и Товарищеский ограничат еще на месяц-два

С 16 марта вступают в силу новые изменения в схеме организации движения в двух районах Петербурга: Невском и Курортном. В том числе меняются сроки ограничений в районе пересечения Дыбенко и Товарищеского.



В связи с реконструкцией газопровода с 16 марта по 8 апреля будет ограничено движение транспорта по улице Дыбенко у Товарищеского проспекта, а по 15 мая — по Товарищескому проспекту у улицы Дыбенко, сообщает 14 марта пресс-служба Государственной административно-технической инспекции. Работы с ограничениями на Дыбенко ведутся с минувшей осени.