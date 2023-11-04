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    Витебский, Дыбенко и Университетскую набережную ограничат для проезда на месяц и более

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    Новые перекрытия и ограничения движения, связанные с ремонтом дорог, тротуаров и работами на сетях, с 5 по 8 ноября вступят в силу в семи районах Петербурга. На Витебском проспекте и Университетской набережной они продлятся до конца ноября — начала декабря, а на улице Дыбенко — до весны.

    Василеостровский район

    Для ремонта тротуаров с 6 ноября по 1 декабря ограничат движение транспорта по Менделеевской линии от Университетской набережной до Тифлисской улицы и по Университетской набережной от Менделеевской линии до Таможенного переулка, сообщает 3 ноября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Красногвардейский район

    На один день, 8 ноября, ограничат движение у дома 14 по Хасанской улице. Там будут прокладывать инженерные сети.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Красносельский район

    С 7 по 20 ноября для строительства инженерных сетей перекроют движение у дома 8 по Молодежной улице. Объехать участок можно будет по Пролетарской, Республиканской и Интернациональной улицам, улице Большевиков, улице Куйбышева и Молодёжной улице.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Курортный район

    В Сестрорецке с 6 по 12 ноября ограничат движение у дома 18/13 по Большой Горской улице. Там будут прокладывать водопровод.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Московский район

    С 5 по 30 ноября для ремонта дорожного покрытия ограничат проезд по Витебскому проспекту от улицы Орджоникидзе до КАД.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Невский район

    С 8 ноября 2023 года по 8 апреля 2024 года для реконструкции газопровода ограничат движение по улице Дыбенко у Товарищеского проспекта.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Фрунзенский район

    С 6 по 12 ноября ограничат проезд по Боровой улице от Прилукской улицы до Расстанной улицы. Там проложат инженерные сети.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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    ПетербургОграничения движения транспортаПерекрытия движения
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