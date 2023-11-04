Витебский, Дыбенко и Университетскую набережную ограничат для проезда на месяц и более

Новые перекрытия и ограничения движения, связанные с ремонтом дорог, тротуаров и работами на сетях, с 5 по 8 ноября вступят в силу в семи районах Петербурга. На Витебском проспекте и Университетской набережной они продлятся до конца ноября — начала декабря, а на улице Дыбенко — до весны.



Василеостровский район

Для ремонта тротуаров с 6 ноября по 1 декабря ограничат движение транспорта по Менделеевской линии от Университетской набережной до Тифлисской улицы и по Университетской набережной от Менделеевской линии до Таможенного переулка, сообщает 3 ноября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга.