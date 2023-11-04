Витебский, Дыбенко и Университетскую набережную ограничат для проезда на месяц и более

Новые перекрытия и ограничения движения, связанные с ремонтом дорог, тротуаров и работами на сетях, с 5 по 8 ноября вступят в силу в семи районах Петербурга. На Витебском проспекте и Университетской набережной они продлятся до конца ноября — начала декабря, а на улице Дыбенко — до весны.
Василеостровский район
Для ремонта тротуаров с 6 ноября по 1 декабря ограничат движение транспорта по Менделеевской линии от Университетской набережной до Тифлисской улицы и по Университетской набережной от Менделеевской линии до Таможенного переулка, сообщает 3 ноября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга.
Красногвардейский район
На один день, 8 ноября, ограничат движение у дома 14 по Хасанской улице. Там будут прокладывать инженерные сети.
Красносельский район
С 7 по 20 ноября для строительства инженерных сетей перекроют движение у дома 8 по Молодежной улице. Объехать участок можно будет по Пролетарской, Республиканской и Интернациональной улицам, улице Большевиков, улице Куйбышева и Молодёжной улице.
Курортный район
В Сестрорецке с 6 по 12 ноября ограничат движение у дома 18/13 по Большой Горской улице. Там будут прокладывать водопровод.
Московский район
С 5 по 30 ноября для ремонта дорожного покрытия ограничат проезд по Витебскому проспекту от улицы Орджоникидзе до КАД.
Невский район
С 8 ноября 2023 года по 8 апреля 2024 года для реконструкции газопровода ограничат движение по улице Дыбенко у Товарищеского проспекта.
Фрунзенский район
С 6 по 12 ноября ограничат проезд по Боровой улице от Прилукской улицы до Расстанной улицы. Там проложат инженерные сети.