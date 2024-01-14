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    Квартет неясытей поселился в петербургском парке

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    Фото: Павел Глазков / «Каждой твари по паре»
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    На Елагином острове в Петербурге поселились уральские, или длиннохвостые неясыти, рассказывает 14 января биолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре».

    Фото: Павел Глазков / «Каждой твари по паре»
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    Нынешней зимой в ЦПКиО живут четыре уральские неясыти, и Павлу Глазкову удалось повстречать их всех. «Сильные морозы вынуждают сов охотиться даже днем, поэтому сейчас их обнаружить легче, чем в другое время года», — объясняет он.

    Длиннохвостые неясыти чаще других сов встречаются в Петербурге. Город привлекает их возможностью полакомиться мышевидными грызунами: домовой мышью и крысами, также они охотятся белок и серых ворон. Впервые эта сова была описан на Урале, отсюда и одно из её названий — «уральская».

    Фото: Павел Глазков / «Каждой твари по паре»
    Фото: Павел Глазков / «Каждой твари по паре»

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