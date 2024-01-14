Бетонное укрытие для защиты от обстрелов появилось в центре Белгорода

Власти Белгорода установили в центре железобетонное модульное сооружение для защиты от обстрелов. Об этом 14 января сообщают РИА Новости и местный канал «Go31 | Новости Белгорода».



Укрытие находится рядом с остановкой около универмага «Белгород» и центрального рынка, где всегда многолюдно. Именно сюда 30 декабря прилетели кассетные боеприпасы. Конструкция представляет собой пять бетонных плит, скрепленных между собой, внутри есть дополнительное заграждение для защиты от осколков, проведены провода для освещения.

