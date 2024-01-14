Бетонное укрытие для защиты от обстрелов появилось в центре Белгорода

Власти Белгорода установили в центре железобетонное модульное сооружение для защиты от обстрелов. Об этом 14 января сообщают РИА Новости и местный канал «Go31 | Новости Белгорода».
Укрытие находится рядом с остановкой около универмага «Белгород» и центрального рынка, где всегда многолюдно. Именно сюда 30 декабря прилетели кассетные боеприпасы. Конструкция представляет собой пять бетонных плит, скрепленных между собой, внутри есть дополнительное заграждение для защиты от осколков, проведены провода для освещения.
Вчера на полигоне состоялись испытания железобетонных укрытий на прочность. Это конструкции с двойным армированием, которые Минобороны использует для защиты личного состава. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что сапёры подорвали несколько взрывоопасных предметов, в том числе неразорвавшиеся боеприпасы, которыми обстреливался Белгород 30 декабря. Испытания показали, что эти конструкции «существенно увеличивают возможность сохранить жизнь людей в случае опасности».
«По итогу испытаний приняли решение, что будем устанавливать данные конструкции в Белгороде. Конечно, очень хочется, чтобы они не пригодились», — отметил Гладков.
Напомним, 30 декабря был обстрелян центр Белгорода, нападавшие использовали две ракеты с кассетными боеприпасами и снаряды РСЗО. Погибли 25 человек, в том числе пять детей, более 100 получили ранения.