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    Полиция Петербурга задержала специалиста по чужим «Хёндэ». Он решил спрятаться в Тамбове

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    В Тамбове полиция задержала 37-летнего жителя Петербурга, подозреваемого в кражах автомобилей, сообщает 14 января пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

    В декабре 2022 года в полицию сообщили об угоне автомобилей в Приозерском и Кировском районах Ленобласти. Выбор подозреваемого пал на марку «Хёндэ». Второго декабря пропала иномарка Hyundai Santa Fe возле дома № 4 по Школьной улице поселка Саперное, 26 декабря возле пятого дома на Староладожском канале в Шлиссельбурге был похищен автомобиль Hyundai Tucson. Оба транспортных средства оцениваются в сумму более 2 миллионов рублей.

    «В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска полицейского Главка Петербурга по подозрению в совершении этих преступлений в Тамбове задержан 37-летний петербуржец», — сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

    По факту угона были возбуждены дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). На данный момент дела объединены в одно производство и переданы в Главное следственное управление ГУ МВД РФ.

    Похищенные автомобили найдены и возвращены владельцам.

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