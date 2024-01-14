Полиция Петербурга задержала специалиста по чужим «Хёндэ». Он решил спрятаться в Тамбове

В Тамбове полиция задержала
В декабре 2022 года в полицию сообщили об угоне автомобилей в Приозерском и Кировском районах Ленобласти. Выбор подозреваемого пал на марку «Хёндэ». Второго декабря пропала иномарка Hyundai Santa Fe возле
«В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска полицейского Главка Петербурга по подозрению в совершении этих преступлений в Тамбове задержан
По факту угона были возбуждены дело по пункту «б»
Похищенные автомобили найдены и возвращены владельцам.