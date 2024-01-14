РИА Новости: осуждённый бывший мэр Владивостока уехал на СВО

Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк, осужденный на 12 лет за взятки, отправился в зону специальной военной операции. Об этом 14 января сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.



Слухи о том, что Гуменюк уехал на спецоперацию, появилась в соцсетях в ноябре, и тогда в ГУФСИН их опровергли. Сейчас в региональном ГУФСИН журналисту РИА заявили, что не дают комментариев на эту тему.



В январе 2023 года Гуменюка приговорили к 16 с половиной годам колонии и штрафу в 150 млн рублей за получение взяток на сумму в 38 млн рублей. Следствие и суд установили, что чиновник получил взятки от своего знакомого предпринимателям, когда возглавлял государственное учреждение «Хозяйственное управление администрации края» и когда стал мэром. Он оказывал общее покровительство при оказании похоронных услуг. Вину Гуменюк отрицал, заявляя, что его оклеветали. В мае приговор ему смягчили до 12 лет, а размер штрафа — до 140 млн. В октябре суд прекратил ещё одно дело в отношении Гуменюка по истечении срока давности.

