По Йемену нанесен новый удар

Военный объект хуситов в городе Ходейда на западе Йемена подвергся атаке. Об этом 13 января сообщает Sky News Arabia.



Отмечается, что в данный момент неизвестно, был ли нанесен удар с воздуха или с моря.



Удар по базе в Ходейде был нанесен после того, как хуситы запустили оттуда ракету в сторону южной части Красного моря. По данным США, ракета была выпущена по кораблю в восточной части Аденского залива.



Предыдущие удары по Йемены США и Великобритания нанесли в ночь на 12 января. Атаке были подвергнуты четыре провинции. В ответ хуситы заявили, что будут продолжать свои атаки.

