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    По Йемену нанесен новый удар

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    Военный объект хуситов в городе Ходейда на западе Йемена подвергся атаке. Об этом 13 января сообщает Sky News Arabia.

    Отмечается, что в данный момент неизвестно, был ли нанесен удар с воздуха или с моря.

    Удар по базе в Ходейде был нанесен после того, как хуситы запустили оттуда ракету в сторону южной части Красного моря. По данным США, ракета была выпущена по кораблю в восточной части Аденского залива.

    Предыдущие удары по Йемены США и Великобритания нанесли в ночь на 12 января. Атаке были подвергнуты четыре провинции. В ответ хуситы заявили, что будут продолжать свои атаки.

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