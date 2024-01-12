Базовая программа ОМС будет включать консультации психологов

Базовая программа обязательного медицинского страхования в России с этого года будет включать консультации медицинских психологов, пишут 12 января «Ведомости». Попасть к психологу по ОМС смогут не все.



В программе госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2024–2026 годы, утвержденной правительством, лечащий врач получает право направить к психологу пациентов, состоящих на диспансерном учете, ветеранов боевых действий, женщин в период беременности, родов и в послеродовой период. По данным ВОЗ, послеродовая депрессия бывает у 10–20% родивших женщин.

