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    Базовая программа ОМС будет включать консультации психологов

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    Базовая программа обязательного медицинского страхования в России с этого года будет включать консультации медицинских психологов, пишут 12 января «Ведомости». Попасть к психологу по ОМС смогут не все.

    В программе госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2024–2026 годы, утвержденной правительством, лечащий врач получает право направить к психологу пациентов, состоящих на диспансерном учете, ветеранов боевых действий, женщин в период беременности, родов и в послеродовой период. По данным ВОЗ, послеродовая депрессия бывает у 10–20% родивших женщин.

    Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович отмечает, что в нашей стране недостаточно психологов для оказания помощи всем указанным категориям граждан. По статистике ВОЗ, в России на 100 тысяч человек приходится всего четыре-пять психологов. В 2022 году Минздрав РФ разработал программы повышения квалификации врачей для оказания психологической помощи пациентам с ПТСР и членам их семей. Власти Москвы первыми опробовали практику психологического сопровождения пациентов с онкозаболеваниями и их родственников, отмечается в публикации. Запущенный летом 2022 года пилотный проект действует до сих пор.

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