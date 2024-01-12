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    В Петербурге ищут иностранца после заявления о насилии над девочкой

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    12-летняя школьница стала жертвой домогательств приезжего из Средней Азии. Об этом мама девочки рассказала в полиции. Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 января, от рук незнакомца девочка пострадала в среду в шестом часу вечера на бульваре Новаторов.

    В СК уже возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. Подозреваемый установлен, это 20-летний гражданин Узбекистана, не состоящий на миграционном учете в регионе. Полиция занимается поисками молодого человека.

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