В Петербурге ищут иностранца после заявления о насилии над девочкой

12-летняя школьница стала жертвой домогательств приезжего из Средней Азии. Об этом мама девочки рассказала в полиции. Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 января, от рук незнакомца девочка пострадала в среду в шестом часу вечера на бульваре Новаторов.



В СК уже возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. Подозреваемый установлен, это 20-летний гражданин Узбекистана, не состоящий на миграционном учете в регионе. Полиция занимается поисками молодого человека.

