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    Петербуржец расчленил волнистого попугайчика и оставил полиции гранату в подарок

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    23 комментария

    Жительнице Петербурга пришлось убегать от взбесившегося мужа, тот в ответ расчленил ее любимого волнистого попугайчика и сбежал, оставив у двери муляж гранаты. Подробности стали известны «Фонтанке» 11 января.

    Накануне вечером в правоохранительные органы обратилась 43-летняя женщина. Она рассказала, что ее муж раскодировался и начал творить какой-то кошмар. Даме пришлось спешно покидать квартиру на Комендантском проспекте во вторник, чтобы не пострадать от рук взбесившегося супруга. Однако в среду он прислал ей фото с отрезанной головой их домашнего попугая. Петербурженка испугалась за собаку, оставшуюся в квартире, и попросила полицию проверить мужа.

    Прибывшие на место оперативники обнаружили на входе муляж гранаты Ф-1. В наполненной окурками пепельнице лежала отрезанная голова голубого волнистого попугайчика. Тело птицы было выброшено в мусорное ведро на кухне. С места изъяли части домашнего питомца, ножи и гранату. Мужчину ищут.

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    Комментарии 23

    Гость11 Янв 2024 в 10:58
    Птичку жалко...
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