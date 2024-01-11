Петербуржец расчленил волнистого попугайчика и оставил полиции гранату в подарок

Жительнице Петербурга пришлось убегать от взбесившегося мужа, тот в ответ расчленил ее любимого волнистого попугайчика и сбежал, оставив у двери муляж гранаты. Подробности стали известны «Фонтанке» 11 января.



Накануне вечером в правоохранительные органы обратилась 43-летняя женщина. Она рассказала, что ее муж раскодировался и начал творить какой-то кошмар. Даме пришлось спешно покидать квартиру на Комендантском проспекте во вторник, чтобы не пострадать от рук взбесившегося супруга. Однако в среду он прислал ей фото с отрезанной головой их домашнего попугая. Петербурженка испугалась за собаку, оставшуюся в квартире, и попросила полицию проверить мужа.

