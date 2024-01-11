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    Жители Гатчины услышали, как у соседей от боли и страха кричит ребёнок. Полицию вызвали не зря

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    Полицейские в Гатчине минувшей ночью задержали иностранца по подозрению в нападении на ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    11 января в 0:45 в дежурную часть УМВД по Гатчинскому району обратился житель дома 2 по улице Филиппова. Он услышал, как у соседей ребёнок просит о помощи. Полицейские тут же выехали на место и действительно обнаружили ребёнка в опасности. Как оказалось, 22-летний мужчина (гражданин одной из стран ближнего зарубежья), судя по виду, пьяный, причинил телесные повреждения 6-летней дочери своей сожительницы, которая в тот момент вышла из квартиры. На место вызвали скорую. Медики диагностировали у ребёнка различные ушибы. После оказания медпомощи её передали матери.

    «Злоумышленник был доставлен в отдел полиции. Решается вопрос о привлечении его к ответственности, предусмотренной уголовным законодательством Российской Федерации», — отмечается в сообщении.

    Мать девочки ранее не попадала в поле зрения сотрудников полиции. Однако и её действиям будет дана правовая оценка.

    «Собранные материалы будут переданы в соответствующие органы для принятия решения по существу», — добавляют в ГУ МВД.

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