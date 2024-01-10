Средняя цена нового автомобиля в России выросла до 3,7 миллиона рублей

Новые автомобили за прошедший год подорожали в России в среднем на 17,3% до 3,7 миллиона рублей, машины с пробегом возрастом до 15 лет увеличили стоимость до 2,2 миллиона, на 28 %, следует из данных аналитиков «Авто.ру Оценка».



В Петербурге больше всего подорожали Volkswagen Tiguan, они прибавили в цене 45,4%, их можно купить за 5,7 миллиона рублей. Автомобили Kia Picanto прибавили до 40%, дешевле 2,2 млн рублей их не найти. Цены Kia K5 поднялись на 31,6%, до 4,1 млн рублей, и почти на столько же, 31%, подорожали Hyundai Sonata, до 4,2 млн рублей. Меньше всего прибавили в цене EXEED LX, всего 10%, средняя стоимость автомобиля добралась до 3,5 млн. рублей.

