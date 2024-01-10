Средняя цена нового автомобиля в России выросла до 3,7 миллиона рублей

Новые автомобили за прошедший год подорожали в России в среднем на 17,3% до 3,7 миллиона рублей, машины с пробегом возрастом до 15 лет увеличили стоимость до 2,2 миллиона, на 28 %, следует из данных аналитиков «Авто.ру Оценка».
В Петербурге больше всего подорожали Volkswagen Tiguan, они прибавили в цене 45,4%, их можно купить за 5,7 миллиона рублей. Автомобили Kia Picanto прибавили до 40%, дешевле 2,2 млн рублей их не найти. Цены Kia K5 поднялись на 31,6%, до 4,1 млн рублей, и почти на столько же, 31%, подорожали Hyundai Sonata, до 4,2 млн рублей. Меньше всего прибавили в цене EXEED LX, всего 10%, средняя стоимость автомобиля добралась до 3,5 млн. рублей.
Машины китайского бренда Changan, наоборот, подешевели. Changan UNI-K потерял в цене 12%, до 4 млн. рублей. Changan CS35PLUS и Changan CS55PLUS подешевели на 5,5% и 3,9% соответственно, до 2,3 млн. и 2,7 млн. рублей.
Автомобили с пробегом ушедших из России европейских производителей тоже подорожали. Сильнее всего выросли в цене BMW 3er 2004–2010 гг выпуска, на 62% до 1,5 млн рублей, Honda Civic 2005–2009 лет прибавила 52,6%, до 791 тыс. рублей, Peugeot 308 2011–2015 годов подорожал на 51,6%, до 720 тыс. рублей, примерно столько же прибавила Lada 2107 1982–2012 годов — 51,1%, до 190 тыс. рублей, чуть меньше, 48,7%, до 2,4 млн рублей, прибавила в стоимости Audi A8 2009–2014 гг.
Падение цен на некоторые автомобили с пробегом аналитики тоже отметили. Volkswagen Passat 2019 года потерял 10,7%, стоимости, цена снизилась до 2,7 млн рублей. Mercedes-Benz Vito 2014 года подешевел на 7,4%, до 3,7 млн рублей. BMW X7 2019–2020 гг. BMW 7er 2019 года потеряли в цене 6,5% и 6,1% соответственно, автомобили можно купить за 9,5 млн и 8,2 миллиона рублей.