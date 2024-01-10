Скончался бывший ударник Scorpions Джеймс Коттак, который играл в группе 20 лет

Ударник групп Scorpions и Kingdom Come, а также гитарист и вокалист собственной группы Kottak — Джеймс Коттак скончался
«Очень грустные новости… Наш дорогой друг и ударник на протяжении 20 лет, Джеймс Коттак скончался в возрасте 61 года… Джеймс был замечательным человеком, великим музыкантом и любящим семьянином. Он был нам «единокровным братом», и мы правда будем скучать. Рок-н-ролл навеки, покойся с миром, Джеймс», — говорится в сообщении за подписью остальных участников Scorpions — Клауса Майне, Рудольфа Шенкера, Маттиаса Ябса, Павла Мончиводы и Микки Ди (ударник, сменивший Коттака в 2016 году).
В составе Scorpions Джеймс Коттак принимал участие в записи шести альбомов (из всех ударников группы именно он выступал с ней дольше всех), в концертах всегда был его соло-эпизод, носивший название Kottak Attack. В 2011 году у музыканта вышел альбом с одноименным названием.
У американского ударника были проблемы с алкоголем — в 2008 году он провел месяц за решеткой в ОАЭ и выплатил штраф за свое хулиганское поведение вследствие выпитого, а в дальнейшем был уволен из коллектива за пьянство.