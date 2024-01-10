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    Музыка

    Скончался бывший ударник Scorpions Джеймс Коттак, который играл в группе 20 лет

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    2 комментария

    Ударник групп Scorpions и Kingdom Come, а также гитарист и вокалист собственной группы Kottak — Джеймс Коттак скончался 9 января в возрасте 61 года в Кентукки. Об этом сообщается 10 января на официальном сайте немецкой рок-группы.

    «Очень грустные новости… Наш дорогой друг и ударник на протяжении 20 лет, Джеймс Коттак скончался в возрасте 61 года… Джеймс был замечательным человеком, великим музыкантом и любящим семьянином. Он был нам «единокровным братом», и мы правда будем скучать. Рок-н-ролл навеки, покойся с миром, Джеймс», — говорится в сообщении за подписью остальных участников Scorpions — Клауса Майне, Рудольфа Шенкера, Маттиаса Ябса, Павла Мончиводы и Микки Ди (ударник, сменивший Коттака в 2016 году).

    В составе Scorpions Джеймс Коттак принимал участие в записи шести альбомов (из всех ударников группы именно он выступал с ней дольше всех), в концертах всегда был его соло-эпизод, носивший название Kottak Attack. В 2011 году у музыканта вышел альбом с одноименным названием.

    У американского ударника были проблемы с алкоголем — в 2008 году он провел месяц за решеткой в ОАЭ и выплатил штраф за свое хулиганское поведение вследствие выпитого, а в дальнейшем был уволен из коллектива за пьянство.

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    Комментарии 2

    Дядя Бо10 Янв 2024 в 14:14
    Помяну.
    +0−0
    AlexZzz10 Янв 2024 в 13:22
    R.I.P. 😞
    +1−0
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