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    В Смольном отреагировали на очереди в загсе, где люди часами ждут, чтобы зарегистрировать смерть

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    В комитете по делам записи актов гражданского состояния в курсе ситуации с очередями в отделении на Достоевского, 9, сообщили 10 января «Фонтанке» в аппарате вице-губернатора Петербурга Ирины Потехиной.

    «Комитет анализирует ситуацию. Видят неравномерность прихода заявителей, некоторые из которых (агенты) приносят документы пачками. В ближайшие дни выйдем на нормальный уровень, тем более, что с 9 января отдел регистрации смерти на Достоевского, 9 работает без выходных», — рассказали в аппарате вице-губернатора.

    «Фонтанка» писала о том, как в Петербурге 6 января выстроилась огромная очередь на регистрацию смертей. Как рассказали читатели, на одного человека у сотрудников загса уходило по 20–30 минут. В очередь становятся как те, кто приходят в учреждение по работе, так и те, кому нужно похоронить близкого.

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    9 числа, когда отделение регистрации смерти на Достоевского перешло на ежедневный график работы, ситуация лучше не стала. По словам ритуальных агентов, одного загса, где можно зарегистрировать смерть, для Петербурга мало.

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