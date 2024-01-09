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    Ритуальные агенты бьют тревогу: в Петербурге люди часами стоят в очереди на регистрацию смертей

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    Огромные очереди, которые возникли в Петербургском отделе регистрации актов гражданского состояния о смерти (загс) на улице Достоевского, 9, никуда не делись в первый рабочий день после новогодних праздников. Все из-за недостатка отделений, где можно зарегистрировать смерть, уверены ритуальные агенты.

    «Вот такая обстановка в 16:25. На талоне написано что передо мной 50 человек (и это только юридическая очередь), у физических лиц примерно так же», — рассказала Елизавета.

    читательница «Фонтанки» Елизавета

    С 9 января все отделения в Петербурге начали работу в обычном режиме, но получить регистрацию о смерти можно только в одном месте. Что для этого необходимо сделать: Госуслуги предлагают гражданам следующую схему — с полученным медицинским свидетельством о смерти или решением суда подать заявление на регистрацию о смерти через портал Госуслуг, в загсе или в МФЦ. Однако для получения самого свидетельства придется все равно идти в загс. Для петербуржцев это отделение на Достоевского, 9.

    Для жителей пригородных районов:

    • Колпино, Тверская ул., д. 1/13;
    • Сестрорецк, пл. Свободы, д. 1;
    • Петергоф, Торговая пл., д. 5;
    • Кронштадт, пр. Ленина, д. 32;
    • Пушкин, Садовая ул., д. 22.

    Предварительная запись не гарантирует, что зарегистрировать смерть близкого человека получится быстро. «Люди по предварительной записи вынуждены также приходить и брать талон в живой очереди», — отметила Елизавета.

    Решение проблемы для ритуальных агентов видится в увеличении отделений и наборе новых кадров. «В первую очередь не хватает сотрудников. С 9-го числа на Достоевского, 9, нововведение — теперь вместо семи-восьми сотрудников будут работать шесть», — сообщила Елизавета.

    «Мало отделений. Теперь загс работает без выходных, но новых сотрудников не наняли, а просто разделили между ними график работы, и теперь они работают 2/2», — отметил Владимир.

    «Фонтанка» писала о том, что в Петербурге огромная очередь на регистрацию смертей, 6 января. Как рассказали читатели издания, на одного человека у сотрудников загса уходило по 20–30 минут. Отстоять очередь приходится как тем, кто пришел в загс по работе, так и тем, кому нужно похоронить близкого человека.

    «Фонтанка» обратилась за комментарием в комитет по делам актов гражданского состояния.

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