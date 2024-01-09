Ритуальные агенты бьют тревогу: в Петербурге люди часами стоят в очереди на регистрацию смертей

Огромные очереди, которые возникли в Петербургском отделе регистрации актов гражданского состояния о смерти (загс) на улице Достоевского, 9, никуда не делись в первый рабочий день после новогодних праздников. Все из-за недостатка отделений, где можно зарегистрировать смерть, уверены ритуальные агенты. «Вот такая обстановка в 16:25. На талоне написано что передо мной 50 человек (и это только юридическая очередь), у физических лиц примерно так же», — рассказала Елизавета.

читательница «Фонтанки» Елизавета

С 9 января все отделения в Петербурге начали работу в обычном режиме, но получить регистрацию о смерти можно только в одном месте. Что для этого необходимо сделать: Госуслуги предлагают гражданам следующую схему — с полученным медицинским свидетельством о смерти или решением суда подать заявление на регистрацию о смерти через портал Госуслуг, в загсе или в МФЦ. Однако для получения самого свидетельства придется все равно идти в загс. Для петербуржцев это отделение на Достоевского, 9. Для жителей пригородных районов:

Колпино, Тверская ул., д. 1/13; Сестрорецк, пл. Свободы, д. 1; Петергоф, Торговая пл., д. 5; Кронштадт, пр. Ленина, д. 32; Пушкин, Садовая ул., д. 22. Предварительная запись не гарантирует, что зарегистрировать смерть близкого человека получится быстро. «Люди по предварительной записи вынуждены также приходить и брать талон в живой очереди», — отметила Елизавета. Решение проблемы для ритуальных агентов видится в увеличении отделений и наборе новых кадров. «В первую очередь не хватает сотрудников. С 9-го числа на Достоевского, 9, нововведение — теперь вместо семи-восьми сотрудников будут работать шесть», — сообщила Елизавета.

«Мало отделений. Теперь загс работает без выходных, но новых сотрудников не наняли, а просто разделили между ними график работы, и теперь они работают 2/2», — отметил Владимир.

«Фонтанка» писала о том, что в Петербурге огромная очередь на регистрацию смертей, 6 января. Как рассказали читатели издания, на одного человека у сотрудников загса уходило по 20–30 минут. Отстоять очередь приходится как тем, кто пришел в загс по работе, так и тем, кому нужно похоронить близкого человека.