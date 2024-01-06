«У всех срываются похороны». В Петербурге огромная очередь на регистрацию смертей

В Петербургском отделе регистрации актов гражданского состояния о смерти (ЗАГС) на улице Достоевского, 9, несколько дней подряд скапливаются большие очереди. В связи с новогодними праздниками это единственное работающее отделение в городе. На одного человека уходит по 20–30 минут, сообщили 6 января читатели «Фонтанки».

Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





«Более 100 человек стоят в очереди, чтобы получить свидетельство о смерти. На 1 человека уходит по 20–30 минут. У всех срываются похороны. В полшестого учреждение закрывается. Сказали, что в 18:00 всех выгонят», — рассказал ритуальный агент Владимир.

читатель «Фонтанки»

По его словам, большое число людей не редкость в данном отделении. «Это было и до Нового года, но тогда всех отпускали и в 12 часов ночи, а на данный момент (15:42) приняли 55 человек, а номерки дают уже 110», — пояснил Владимир.

Елизавета, которая также работает ритуальным агентом, рассказала «Фонтанке», что в очереди находятся как близкие, которые пришли в загс в связи с трагическими событиями в семье, так и ритуальные агенты. «Такое происходит уже последние года два. Максимум я просидела в очереди восемь часов. Работников здесь достаточно, но один документ заполняют около часа. Сейчас проблема в том, что это единственный загс, который работает в городе в новогодние праздники», — отметила она.